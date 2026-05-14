Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

Στις φλόγες παραδόθηκε αγροτικό όχημα στη Λαμία, λίγο μετά τη 1:00’ το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5/26) στην οδό Αθηνών στο ύψος της Ψυχάρη.

Σύμφωνα με το lamiareport, εκείνη την ώρα υπήρχε αυξημένη κίνηση και η πυρκαγιά προκάλεσε δικαιολογημένη αναστάτωση μεταξύ διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Μεταξύ των διερχομένων ήταν και περιπολικό της αστυνομίας που σταμάτησε με πυροσβεστήρα για να συνδράμει, ενώ κλήθηκε και η πυροσβεστική που απέκλεισε την οποιαδήποτε μετάδοση της φωτιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις ή παρκαρισμένα οχήματα.

Για την ασφαλή και πλήρη κατάσβεση, η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία. Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα που πήρε φωτιά βγήκε στην άκρη προκειμένου να ξαναδοθεί σε κυκλοφορία το σύνολο της οδού.

