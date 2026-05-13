Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

Ένα λαχταριστό, κρεμώδες και πλούσιο επιδόρπιο σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι που ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα και θα γίνει το αγαπημένο σας.

Η συγκεκριμένη συνταγή βγάζει 3 με 4 (μικρές) μερίδες, παρέχοντας περίπου 212 με 235 θερμίδες ανά μερίδα και μπορεί να ενταχθεί σε υγιεινό και vegan διατροφολόγιο, αντικαθιστώντας το μέλι με σιρόπι αγαύης, σφενδάμου ή άλλο υγρό γλυκαντικό.

Υλικά για τη Συνταγή

2 ώριμα αβοκάντο

3 κουταλιές της σούπας σκόνη κακάο

3-4 κουταλιές της σούπας μέλι

3-5 κουταλιές της σούπας γάλα (φυτικό ή κανονικό)

1 τσιμπιά αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Προαιρετικά

½ κουταλάκι σκόνη εσπρέσσο

Εκτέλεση

1. Καθαρίστε τα αβοκάντο και βάλτε τη σάρκα τους σε έναν πολυκόφτη μπλέντερ.

2. Προσθέστε το κακάο σκόνη, το μέλι, το αλάτι και το εκχύλισμα βανίλιας . Βάλτε και λίγη σκόνη εσπρέσσο, αν επιθυμείτε να ενισχύσετε τη σοκολατένια γεύση.

3. Συμπληρώστε το μίγμα με το γάλα, ξεκινώντας από 3 κουταλιές της σούπας.

4. Μπλεντάρετε το μίγμα για 30 με 60 δευτερόλεπτα μέχρι να έχετε μια λεία και κρεμώδη υφή. Δοκιμάστε και προσαρμόστε τα υλικά, με περισσότερο γάλα για πιο αραιή υφή και περισσότερο μέλι για πιο γλυκιά γεύση.

5. Μοιράστε τη μους σε μικρά ποτήρια ή μπολ, παγώστε την στο ψυγείο και σερβίρετε με φρέσκα φρούτα της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να σερβίρετε τη μους με σαντιγί, τρίμματα σοκολάτας, καβουρντισμένους ξηρούς καρπούς και κομμάτια ζαχαρωμένων και φρέσκων φρούτων.

