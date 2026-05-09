Τραγανά σνακ από νιόκι, σε φριτέζα αέρα

Η πιο εύκολη και απολαυστική συνταγή για τηγανητά νιόκι σε φριτέζα αέρα που χρειάζονται λιγότερο από 15 λεπτά για να ετοιμαστούν.

Είναι τραγανά απ’ έξω και αφράτα από μέσα και αποτελούν το ιδανικό ορεκτικό ή σνακ για μια βραδυά κινηματογράφου ή αθλητικής διοργάνωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένα ή, φρέσκα από το ψυγείο, νιόκι πατάτας, κουνουπιδιού ή γλυκοπατάτας με τα αρωματικά μπαχαρικά της επιλογής σας.

Υλικά για τη Συνταγή

450 γραμμάρια νιόκι, κατεψυγμένα ή φρέσκα (κανονικά, κουνουπιδιού ή γλυκοπατάτας)

1 – 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

2 – 3 κουταλιές της σούπας (περίπου 50 γραμμάρια) παρμεζάνα, φρεσκοτριμμένη

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε τη φριτέζα αέρα στους 200°C και λαδώστε ελαφρά το καλάθι με σπρέι ελαιόλαδου.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τα νιόκι με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Εάν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα νιόκι, δεν χρειάζεται να τα ξεπαγώσετε.

3. Προσθέστε τα καρυκευμένα νιόκι στο προθερμασμένο καλάθι της συσκευής σας. Προσπαθήστε να μην επικαλύπτει το ένα το άλλο, αλλά να είναι όσο το δυνατόν απλωμένα, για να γίνουν τραγανά.

4. Για τα φρέσκα νιόκι από το ράφι του ψυγείου, τηγανίστε τα στον αέρα στους 200°C για 11 – 14 λεπτά, ανακινώντας το καλάθι κάθε 4 έως 5 λεπτά, ώστε να ροδίσουν τέλεια από όλες τις πλευρές. Τα νιόκι είναι έτοιμα όταν το εξωτερικό μέρος είναι χρυσαφένιο (όχι καμένο) και τραγανό.

5. Για τα κατεψυγμένα νιόκι, τηγανίστε τα στον αέρα στους 200°C για 13 – 16 λεπτά, ανακινώντας το καλάθι κάθε 4 έως 5 λεπτά, ώστε να ροδίσουν τέλεια από όλες τις πλευρές. Τα κατεψυγμένα νιόκι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να τηγανιστούν στον αέρα και είναι έτοιμα όταν το εξωτερικό μέρος είναι χρυσαφένιο και τραγανό.

6. Απολαύστε τα αμέσως. Γαρνίρετε με επιπλέον παρμεζάνα και φρέσκο ​​μαϊντανό.

Συμβουλή

Σερβίρετέ τα ως συνοδευτικό με το αγαπημένο σας κυρίως πιάτο, ως ορεκτικό με ντιπάκι σάλτσας μαρινάρα ή πέστο για βουτιές, ή προσθέστε τα ως “κρουτόν” στην αγαπημένη σας σαλάτα.

