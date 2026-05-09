search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 06:33
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

09.05.2026 06:20

Τραγανά σνακ από νιόκι, σε φριτέζα αέρα

09.05.2026 06:20
Parmesan-Gnocchi-6

Η πιο εύκολη και απολαυστική συνταγή για τηγανητά νιόκι σε φριτέζα αέρα που χρειάζονται λιγότερο από 15 λεπτά για να ετοιμαστούν.

Είναι τραγανά απ’ έξω και αφράτα από μέσα και αποτελούν το ιδανικό ορεκτικό ή σνακ για μια βραδυά κινηματογράφου ή αθλητικής διοργάνωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένα ή, φρέσκα από το ψυγείο, νιόκι πατάτας, κουνουπιδιού ή γλυκοπατάτας με τα αρωματικά μπαχαρικά της επιλογής σας.

Υλικά για τη Συνταγή

450 γραμμάρια νιόκι, κατεψυγμένα ή φρέσκα (κανονικά, κουνουπιδιού ή γλυκοπατάτας)

1 – 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

2 – 3 κουταλιές της σούπας (περίπου 50 γραμμάρια) παρμεζάνα, φρεσκοτριμμένη

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε τη φριτέζα αέρα στους 200°C και λαδώστε ελαφρά το καλάθι με σπρέι ελαιόλαδου.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τα νιόκι με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Εάν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα νιόκι, δεν χρειάζεται να τα ξεπαγώσετε.

3. Προσθέστε τα καρυκευμένα νιόκι στο προθερμασμένο καλάθι της συσκευής σας. Προσπαθήστε να μην επικαλύπτει το ένα το άλλο, αλλά να είναι όσο το δυνατόν απλωμένα, για να γίνουν τραγανά.

4. Για τα φρέσκα νιόκι από το ράφι του ψυγείου, τηγανίστε τα στον αέρα στους 200°C για 11 – 14 λεπτά, ανακινώντας το καλάθι κάθε 4 έως 5 λεπτά, ώστε να ροδίσουν τέλεια από όλες τις πλευρές. Τα νιόκι είναι έτοιμα όταν το εξωτερικό μέρος είναι χρυσαφένιο (όχι καμένο) και τραγανό.

5. Για τα κατεψυγμένα νιόκι, τηγανίστε τα στον αέρα στους 200°C για 13 – 16 λεπτά, ανακινώντας το καλάθι κάθε 4 έως 5 λεπτά, ώστε να ροδίσουν τέλεια από όλες τις πλευρές. Τα κατεψυγμένα νιόκι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να τηγανιστούν στον αέρα και είναι έτοιμα όταν το εξωτερικό μέρος είναι χρυσαφένιο και τραγανό.

6. Απολαύστε τα αμέσως. Γαρνίρετε με επιπλέον παρμεζάνα και φρέσκο ​​μαϊντανό.

Συμβουλή

Σερβίρετέ τα ως συνοδευτικό με το αγαπημένο σας κυρίως πιάτο, ως ορεκτικό με ντιπάκι σάλτσας μαρινάρα ή πέστο για βουτιές, ή προσθέστε τα ως “κρουτόν” στην αγαπημένη σας σαλάτα.

Διαβάστε επίσης:

Μαρμελάδα από φράουλες και πέταλα άγριου τριαντάφυλλου

Αρωματικό και κρεμώδες ριζότο ντομάτας

Αυστραλιανά παστάκια lamingtons με φράουλα και ινδοκάρυδο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος στις εκλογές» – Επίθεση σε Ανδρουλάκη για την 4ήμερη εργασία, τι ανέφερε για Καρυστιανού

FITCH-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Σταθερή στο «BBB» η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας

lebanon_2511_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Δύο παιδιά και τρεις γυναίκες στα θύματα

kostas-parasyris
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ειδική πτέρυγα του Κορυδαλλού το ζεύγος Παρασύρη – Πότε θα γίνει η μεταγωγή τους από την Κρήτη στον Πειραιά

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Εντολή να μην πληγεί η Κόκκινη Πλατεία στην παρέλαση της 9ης Μαΐου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kostas-parasyris
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ειδική πτέρυγα του Κορυδαλλού το ζεύγος Παρασύρη – Πότε θα γίνει η μεταγωγή τους από την Κρήτη στον Πειραιά

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μαρία Καρυστιανού αποδέχθηκε το κάλεσμα της Κρήτης και αναλαμβάνει το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 06:08
adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος στις εκλογές» – Επίθεση σε Ανδρουλάκη για την 4ήμερη εργασία, τι ανέφερε για Καρυστιανού

FITCH-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Σταθερή στο «BBB» η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας

lebanon_2511_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Δύο παιδιά και τρεις γυναίκες στα θύματα

1 / 3