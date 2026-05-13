Έρχονται μεγάλες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα

Τα υπό ίδρυση νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού απασχολούν έντονα την επικαιρότητα και τον διάλογο. Εύλογο, αφού δεν αναφερόμαστε πια σε προθέσεις ίδρυσης. Το κόμμα Καρυστιανού ιδρύεται στις 21/5 με συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, το δε κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με όσα ο ίδιος είπε στο Χαλάνδρι θα ιδρυθεί στις αρχές Ιουνίου. Είναι δε δεδομένο, ότι θα φέρουν αναταράξεις και σημαντικές αλλαγές βασικά σε όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης .

Διευκρινίζοντας ότι ένας πολίτης που συμμετέχει σε μια έρευνα και ερωτάται για την δυνητική ψήφο, μπορεί να απαντήσει και πάνω από ένα κόμμα ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει και ότι ο βαθμός αυτής της επικάλυψης ανάμεσα σ΄αυτά τα δύο κόμματα φτάνει το 15%-20%, προκύπτουν τρία βασικά συμπεράσματα:

ΠΡΩΤΟ: Με το δεδομένο ότι και τα δύο κόμματα ελάχιστα αγγίζουν την Ν.Δ , ενώ θα πραγματοποιηθεί ένα ξαναμοίρασμα της πολιτικής τράπουλας, λίγο θα θιγεί η Ν.Δ. Έτσι θα παραμένει πρώτη και με μεγάλη διαφορά

ΔΕΥΤΕΡΟ: Η μελέτη της δυνητικής ψήφου και ιδιαίτερα των αναλύσεων, αναδεικνύει το συμπέρασμα, ότι θα έχουμε μια μάχη τριών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, Κόμματος Τσίπρα και Κόμματος Καρυστιανού ) για την δεύτερη θέση. Αυτή θα κριθεί από την τακτική του καθένα, την αξιοποίηση των δυνατών σημείων του καθένα από τον ίδιο και των αδυνάτων από τους άλλους, από το στίγμα που θα εκπέμψουν. Θα είναι μάχη που θα έχει διάρκεια και δεν θα κριθεί από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν. Το ΠΑΣΟΚ είναι ιστορικό κόμμα, έχει κοινωνικές ρίζες, αλλά έχασε όλο το 2025 ενώ σ΄αυτό έμπαινε με 17%-18% με το κλίμα μετά τις εκλογές για Πρόεδρο, δεν έσβησε τον ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτός κατέρρεε, παράτησε το Κέντρο όπου ήταν πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές και άρχισε να εμφανίζεται δήθεν πιο αριστερό. Δεν έχει πείσει ότι έχει εναλλακτική και ότι μπορεί να βγει πρώτο. Οι άμυνες που θα βγάλει, η αλλαγή στην αντιπολιτευτική πολιτική του θα κρίνει πολλά.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολλά από το παρελθόν του. Το περιπετειώδες 2015 και οι επιλογές του, οι αλλεπάλληλες ήττες από τον Κ. Μητσοτάκη, η διακυβέρνηση στο διάστημα 2025-2019 και στην συνέχεια η σταδιακή κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινώντας από το 2023 δίνουν όπλα στους αντιπάλους του. Βασίζεται στο ότι κανένας από την Αντιπολίτευση δεν κατάφερε να δημιουργήσει αντίπαλο δέος και στην απελπισία τμημάτων της Κεντροαριστεράς και Αριστεράς να αποκτήσουν ελπίδα. Η Μαρία Καρυστιανού είναι ένα νέο πρόσωπο που κανείς δεν μπορεί να αναφερθεί σε κάποιο κυβερνητικό παρελθόν. Κάνει κονωνικό γκελ και ξεκινάει από μια βάση. Η απειρία της , το στίγμα που θα προσδώσει στο κόμμα της ( μίας ΝΙΚΗΣ plus ή κάποιου ευρύτερου μορφώματος) θα παίξουν ρόλο στην πορεία της.

Άρα θα παρακολουθήσουμε μια μάχη τριών και στην συνέχεια πιθανά δύο δυνάμεων για μία θέση. Ένα είναι το σίγουρο. Ο δεύτερος τα παίρνει όλα και θα ενισχυθεί και άλλο ιδιαίτερα αν έχουμε δεύτερες εκλογές.

ΤΡΙΤΟ : Ουσιαστικά μιλάμε για μια ευρύτερη αναδιάταξη. Θα δούμε κόμματα να πιέζονται θανατηφόρα ( ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, ΜΕΡΑ 25, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ,ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ , ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ) , αλλά και κόμματα όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ να παρουσιάζουν σοβαρές απώλειες. Αυτά τα κόμματα θα αναζητήσουν άμυνες, θα επιτεθούν σε όσους τους απορροφούν δυνάμεις, θα αναζητήσουν δεξαμενές ψήφων για να αναπληρώσουν τμήμα έστω των απωλειών τους. Άρα θα δούμε έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κόμματα

Ας δούμε όμως τι δείχνει η δυνητική ψήφος για τους δύο νέους παίκτες σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της OPINION POLL ( 4 Μαΐου , ACTION 24). Μελετώντας την μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι πάει να γίνει. Σημειώνεται εξ αρχής , ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι πρόθεση ψήφου , αλλά περισσότερο μας δείχνει μία « περίμετρο» δυνατοτήτων.

To κόμμα Τσίπρα εμφανίζει δυνητική ψήφο ( άθροισμα του πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν) 19.1% . Το 7.7% δηλώνει πολύ και το 11.4% αρκετά. Σε σχέση με την επίδοση δύο μήνες πριν, παρουσιάζει μια αύξηση κατά 4%, κάτι που δείχνει να αποδίδει η κινητικότητα που δείχνει το τελευταίο διάστημα. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι στην ίδια έρευνα το 9.9% τον επέλεγε για Πρωθυπουργό. Το 11.5% απαντά λίγο πιθανό και το 65.9% απαντώντας καθόλου πιθανό ξεκόβει κάθε δυνατότητα. Αντικειμενικά δείχνει μία πολύ σημαντική αντισυσπείρωση. Από ποιους χώρους δείχνει βασικά την μεγαλύτερη δυνατότητα να τραβήξει δυνάμεις; Από τον ΣΥΡΙΖΑ το 60.5 % των δυνάμεών του, δηλαδή τους ψηφοφόρους στις Ευρωεκλογές ( 32.3% πολύ πιθανό και 28.2%) , από την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38.7% των ψηφοφόρων της ( 10.5% πολύ πιθανό και 22.2% αρκετά πιθανό) και από το ΠΑΣΟΚ το 24.4% των ψηφοφόρων του, με την ιδιομορφία βέβαια ότι μόλις το 5.3% δηλώνει πολύ πιθανό και το 19.1% δηλώνει αρκετά πιθανό. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία: Ότι θα ισοπεδώσει ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ , θα πιέσει σοβαρά την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ότι θα επιφέρει πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ ανάλογα με τις άμυνες που θα δείξει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να εισπράξει δυνάμεις και από αλλού, όπως από Κ.Κ.Ε, ΜΕΡΑ 25 , αλλά αυτές οι εισπράξεις θα είναι πολύ πιο οριακές.

Διαβάστε επίσης

Πόσο θα ταράξουν τα νερά Τσίπρας και Καρυστιανού;

Παρατεταμένη στρατηγική σύγκρουση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η άτακτη φυγή του Τραμπ – Από τις απειλές ότι θα στείλει το Ιράν στη λίθινη εποχή στη… μονομερή λήξη του πολέμου