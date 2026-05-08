Παρατεταμένη στρατηγική σύγκρουση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Το δημοσίευμα του AXIOS περί συμφωνίας «μιας σελίδας» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαιώνει ότι και οι δύο πλευρές αναζητούν πλέον έναν μηχανισμό προσωρινής σταθεροποίησης και όχι μια ολοκληρωμένη ιστορική διευθέτηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του AXIOS, η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε μορατόριουμ στον πυρηνικό εμπλουτισμό, ενώ η Ουάσιγκτον θα χαλαρώσει κυρώσεις και θα επιδιώξει αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Πρόκειται περισσότερο για «πάγωμα της κρίσης» παρά για λύση των βαθύτερων στρατηγικών συγκρούσεων, που παραμένουν ενεργές κάτω από την επιφάνεια.

Σε κάθε περίπτωση (είτε επιβεβαιωθεί το AXIOS είτε όχι), η αγορά πετρελαίου δείχνει πλέον να προσαρμόζεται σε μια νέα πραγματικότητα υψηλών τιμών, με τα 100 δολάρια το βαρέλι να παύουν να αντιμετωπίζονται ως ακραίο σενάριο και να μετατρέπονται σε σημείο αναφοράς.

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο δεν προκαλεί απλώς στιγμιαία άνοδο τιμών λόγω φόβου. Δημιουργεί ένα μόνιμο γεωπολιτικό «καπέλο» στην αγορά: αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου, ακριβότερες μεταφορές, αβεβαιότητα για τις θαλάσσιες ροές και φόβο ότι ακόμη και ένα περιορισμένο επεισόδιο μπορεί να πυροδοτήσει νέα κλιμάκωση.

Και αυτό συμβαίνει επειδή, παρά τις συζητήσεις περί εκεχειρίας, τίποτε ουσιαστικό δεν έχει λυθεί στην αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν. Δεν υπάρχει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ούτε για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ούτε για τη δράση των ιρανικών proxies στην περιοχή.

Η σημερινή εικόνα θυμίζει περισσότερο μια προσωρινή «παύση διαχείρισης κινδύνου» παρά πραγματική αποκλιμάκωση. Η ένταση μειώθηκε, αλλά οι αιτίες που την προκάλεσαν παραμένουν ενεργές και στρατιωτικά παρούσες.

Στρατιωτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή ναυτική παρουσία στον Κόλπο, ενώ το Ιράν εξακολουθεί να ασκεί de facto πίεση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις συνοδείας πλοίων περιορίστηκαν προσωρινά για να δοθεί χώρος στη διπλωματία, όχι επειδή αποκαταστάθηκε η ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή παραμένει σε κατάσταση εύφλεκτης ισορροπίας: ούτε ανοιχτός πόλεμος ούτε ειρήνη, αλλά μια ελεγχόμενη ένταση που μπορεί να αναζωπυρωθεί μέσα σε ώρες.

Διπλωματικά, οι συνομιλίες συνεχίζονται μέσω τρίτων χωρών και περιφερειακών διαμεσολαβητών, με το Πακιστάν, το Ομάν αλλά και την Κίνα να επιχειρούν να αποτρέψουν γενικευμένη ανάφλεξη. Ωστόσο, πίσω από τη διαπραγμάτευση παραμένει ο πραγματικός πυρήνας της σύγκρουσης: ο έλεγχος των ενεργειακών ροών και η γεωοικονομική ισορροπία στην Ευρασία. Το Ορμούζ δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Τεχεράνης. Αφορά το ποιος μπορεί να επηρεάζει τη ροή ενέργειας προς την Ασία και κυρίως προς την Κίνα. Έτσι, η σημερινή κρίση αποκτά χαρακτηριστικά παρατεταμένης στρατηγικής αντιπαράθεσης και όχι σύντομου θερμού επεισοδίου.

Οι ΗΠΑ επιχειρούν να προστατεύσουν τις ενεργειακές ροές χωρίς να βυθιστούν σε νέο πόλεμο τύπου Ιράκ, ενώ το Ιράν προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να απειλήσει την παγκόσμια οικονομία χωρίς να οδηγηθεί σε καταστροφική σύγκρουση. Και κάπου ανάμεσα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αρχίζει να συνηθίζει την ιδέα ότι η «κανονικότητα» της επόμενης περιόδου ίσως είναι μια μόνιμη κατάσταση ακριβής ενέργειας και διαρκούς γεωπολιτικής νευρικότητας.

