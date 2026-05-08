Σταματημό δεν έχουν οι τραγωδίες στους δρόμους της Κρήτης, καθώς ένας 56χρονος σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητοτο το βράδυ της Πέμπτης (7/5).

Ο 56χρονος περπατούσε επί του ΒΟΑΚ γύρω στις 23:00 σε σημείο στο οποίο δεν υπάρχει φωτισμός και απαγορεύεται η διέλευση πεζών.

Σύμφωνα με το zarpanews, διερχόμενο όχημα με κατεύθυνση από Σητεία προς Χανιά παρέσυρε τον 56χρονο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Άμεσα κλήθηκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον άνδρα στο νοσοκομείο, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η παρουσία της αστυνομίας.

Δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά για τον 56χρονο ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στον 23χρονο οδηγό του οχήματος, δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση του ΚΟΚ και το αλκοτέστ ήταν αρνητικό.

Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

Ίος: Νεκρός τουρίστας μέσα σε σκάφος στο λιμάνι

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

Δομοκός: Πυροσβέστες βρήκαν πτώμα σε φλεγόμενο όχημα