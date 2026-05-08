Πότε πρέπει να αλλάξω τα λάστιχα – Τα σημάδια που δεν αγνοούμε

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι πρώτες μεγάλες καλοκαιρινές μετακινήσεις πλησιάζουν, αρκετοί οδηγοί αρχίζουν να σκέφτονται service, κλιματισμό και ταξίδια. Υπάρχει όμως ένα σημείο του αυτοκινήτου που συχνά παραμελείται, παρότι επηρεάζει άμεσα τόσο την ασφάλεια όσο και την αίσθηση στον δρόμο: τα λάστιχα

Τα λάστιχα αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με την άσφαλτο. Και όσο καλό κι αν είναι ένα αυτοκίνητο σε φρένα, ανάρτηση ή ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν τα ελαστικά έχουν φθαρεί, σκληρύνει ή χάσει την πρόσφυσή τους. Ειδικά πριν το καλοκαίρι, όπου η θερμοκρασία της ασφάλτου ανεβαίνει σημαντικά και τα ταξίδια αυξάνονται, η κατάστασή τους γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη.

Κάθε πότε αλλάζουμε ελαστικά;

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι αρκετοί οδηγοί κοιτούν μόνο τα χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα όμως, τα ελαστικά γερνούν ακόμα κι όταν το αυτοκίνητο κινείται ελάχιστα. Γενικά, η ασφαλής διάρκεια ζωής ενός ελαστικού κυμαίνεται περίπου στα 4 έως 5 χρόνια, ανεξάρτητα από τη χρήση. Με τον χρόνο, η γόμα αρχίζει να σκληραίνει, χάνει την ελαστικότητά της και δεν μπορεί πλέον να προσφέρει την ίδια πρόσφυση, ειδικά σε φρενάρισμα ή απότομες αλλαγές πορείας. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και ένα αυτοκίνητο με λίγα χιλιόμετρα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή ελαστικών αν παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο, σε υψηλές θερμοκρασίες ή ακινητοποιημένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το πέλμα είναι ο βασικός δείκτης

Το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα ελαστικό είναι το βάθος του πέλματος. Ο νόμος προβλέπει ως κατώτατο επιτρεπτό όριο τα 1,6 χιλιοστά, κάτω από το οποίο το ελαστικό θεωρείται παράνομο και επικίνδυνο. Στην πράξη όμως, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η αλλαγή πρέπει να γίνεται νωρίτερα. Για τα θερινά ελαστικά, το ασφαλές όριο θεωρούνται περίπου τα 3 χιλιοστά, ενώ στα χειμερινά τα 4 χιλιοστά. Ο λόγος είναι απλός. Όσο μειώνεται το βάθος του πέλματος, τόσο δυσκολότερα απομακρύνεται το νερό από την επιφάνεια του δρόμου. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υδρολίσθησης, ειδικά σε βροχή ή σε δρόμους με λιμνάζοντα νερά. Παράλληλα, μεγαλώνουν και οι αποστάσεις φρεναρίσματος, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε αυτοκινητόδρομο ή σε ξαφνικό φρενάρισμα μέσα στην πόλη.

Πόσα χιλιόμετρα αντέχουν;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα ποιοτικό σετ ελαστικών μπορεί να καλύψει περίπου 40.000 έως 50.000 χιλιόμετρα πριν χρειαστεί αντικατάσταση. Αυτό όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση. Η συχνή κίνηση σε δρόμους με κακοτεχνίες, οι υψηλές θερμοκρασίες, η δυναμική οδήγηση, τα απότομα φρεναρίσματα αλλά και η λάθος πίεση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες της ασφάλτου ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς, η φθορά επιταχύνεται αρκετά περισσότερο σε σχέση με πιο ψυχρές χώρες της Ευρώπης.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι θέλουν άμεση αλλαγή

Αρκετές φορές ένα ελαστικό μπορεί να φαίνεται “καλό” εξωτερικά, αλλά στην πραγματικότητα να έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνο. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται. Τα ραγίσματα στα πλαϊνά, τα μικρά “σπασίματα” στη γόμα ή οι παραμορφώσεις δείχνουν συνήθως ότι το ελαστικό έχει γεράσει ή έχει καταπονηθεί από υπερβολική θερμοκρασία. Εξίσου σημαντική είναι και η ανομοιόμορφη φθορά. Αν το λάστιχο φθείρεται περισσότερο στη μία πλευρά, αυτό συνήθως δείχνει πρόβλημα σε ευθυγράμμιση, αναρτήσεις ή πίεση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα λεγόμενα “καρούμπαλα” ή φουσκώματα στα πλαϊνά. Σε αυτή την περίπτωση, το εσωτερικό του ελαστικού έχει υποστεί ζημιά και η αντικατάσταση πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος αστοχίας ακόμα και σε φυσιολογική οδήγηση.

Η σωστή πίεση κάνει τεράστια διαφορά

Ένα από τα πιο υποτιμημένα σημεία στη συντήρηση είναι η πίεση στα λάστιχα. Πολλοί οδηγοί την ελέγχουν μόνο πριν από κάποιο ταξίδι, όμως στην πραγματικότητα ο έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Η χαμηλή πίεση αυξάνει τη φθορά, ανεβάζει την κατανάλωση καυσίμου και επιβαρύνει τη θερμοκρασία λειτουργίας του ελαστικού. Από την άλλη, η υπερβολικά υψηλή πίεση μειώνει την επιφάνεια επαφής με τον δρόμο και επηρεάζει αρνητικά την πρόσφυση και την άνεση. Παράλληλα, η σωστή ζυγοστάθμιση και η ευθυγράμμιση βοηθούν σημαντικά τόσο στην οδηγική συμπεριφορά όσο και στη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Rotation και συντήρηση πριν το καλοκαίρι

Η εναλλαγή θέσεων των ελαστικών, το γνωστό rotation, είναι κάτι που αρκετοί οδηγοί παραλείπουν, παρότι βοηθά σημαντικά στη φθορά. Συνήθως γίνεται κάθε 8.000 έως 10.000 χιλιόμετρα και επιτρέπει στα λάστιχα να φθείρονται πιο ομοιόμορφα. Πριν το καλοκαίρι, ένας πλήρης έλεγχος στα ελαστικά είναι ίσως πιο σημαντικός απ’ όσο πιστεύουν πολλοί οδηγοί. Ένα φθαρμένο λάστιχο μπορεί να μη δείξει το πρόβλημά του μέσα στην πόλη, αλλά να αποκαλυφθεί σε ένα φρενάρισμα πανικού με υψηλή θερμοκρασία και φορτωμένο αυτοκίνητο σε ταξίδι.

Τι κρατάμε;

Τα ελαστικά πρέπει να αλλάζονται περίπου κάθε 4 έως 5 χρόνια , ακόμα κι αν έχουν λίγα χιλιόμετρα.

, ακόμα κι αν έχουν λίγα χιλιόμετρα. Το πέλμα κάτω από 1,6 χιλιοστά είναι παράνομο και επικίνδυνο, όμως στην πράξη η αλλαγή καλό είναι να γίνεται νωρίτερα.

Η μέση διάρκεια ζωής ενός σετ ελαστικών κυμαίνεται περίπου στα 40.000–50.000 χλμ.

Ραγίσματα, “φούσκες”, κραδασμοί ή ανομοιόμορφη φθορά είναι σημάδια που απαιτούν άμεσο έλεγχο ή αντικατάσταση.

Η σωστή πίεση, η ευθυγράμμιση και το rotation αυξάνουν σημαντικά τόσο την ασφάλεια όσο και τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

