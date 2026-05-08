Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5).

Γύρω στις 4 π.μ., άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην πίσω πλευρά του κτιρίου, με αποτέλεσμα την έκρηξη ενός εξ’ αυτών.

Η έκρηξη προκάλεσε μικρές φθορές στο κτίριο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

