Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5).
Γύρω στις 4 π.μ., άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην πίσω πλευρά του κτιρίου, με αποτέλεσμα την έκρηξη ενός εξ’ αυτών.
Η έκρηξη προκάλεσε μικρές φθορές στο κτίριο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
