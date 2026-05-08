ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:21
MEDIA

Tο Ποντίκι Web

08.05.2026 12:02

Eurovision 2026: Αναχώρησαν για τη Βιέννη Κοζάκου και Καπουτζίδης – «Πάμε να δώσουμε την πρώτη μάχη στον ημιτελικό» (Video)

08.05.2026 12:02
Δηλώσεις στην κάμερα του «Buongiorno» έκαναν οι σχολιαστές της Eurovision 2026, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Βιέννη.

«Αισθάνομαι χαρούμενη και με μεγάλο ενθουσιασμό. Και με μεγάλη αγωνία. Αισθάνομαι ότι είναι η τελευταία στροφή πριν την τελική ευθεία. Εμείς πάμε τώρα για να δώσουμε μια πρώτη μάχη στον ημιτελικό. Να περάσουμε στον τελικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλοδεχούμενα. Ο Ακύλας είναι καταπληκτικός! Θα έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία και ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο όσο αρέσει και σε εμάς» είπε αρχικά η Μαρία Κοζάκου.

«Εγώ δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, οπότε θα σας μιλήσω. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι! Το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Αξίζει η πρώτη θέση. Είναι υπέροχο. Για μένα η Eurovision πάντοτε ήταν αυτό. Ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα παράθυρο μέσα στη μοναξιά ή στη μοναχικότητα που είχα, γιατί δεν ήξερα που να κατευθυνθώ και σιγά – σιγά έβρισκα και άλλους ανθρώπους που να τους άρεσε μέχρι που έγινε μια πολύ μεγάλη παρέα. Ταυτίστηκα με αυτό το βίντεο της EBU. Αυτό ήταν για μένα η Eurovision. Γι’ αυτό δεν μπορώ να συζητάω προγνωστικά και τέτοια και νομίζω ότι και ο Ακύλας η διαδρομή του μέχρι να φτάσει εκεί είναι πολύ παρεμφερής. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά συγκινητικό» είπε, από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Νομίζω ότι κρύβονται και άλλες εκπλήξεις. Αυτό έχω να πω. Ότι είδαμε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι τοποθετημένο και δημοσιευμένο, ώστε να εντυπωσιαστούμε από αυτό που συνολικά θα δούμε την Τρίτη το βράδυ» πρόσθεσε, στη συνέχεια, η Μαρία Κοζάκου για το απόσπασμα των 30”.

«Ξέρω ότι είναι ένα υπέροχο θέαμα. Έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό παραμύθι. Video game. Δεν ξέρω πώς να το πείτε. Έχουν ταιριάξει αυτοί οι άνθρωποι δημιουργικά και νομίζω ότι πάει και ένα βήμα παραπάνω αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε «αστείο τραγούδι, τρολ τραγούδι, joke entry», τα οποία τα αγαπάει ο κόσμος, αλλά συνήθως αυτά τα τραγούδια λίγο επαναπαύονται στο ”έλα μας συμπαθούν”. Εδώ έχει πέσει πολλή δουλειά και πολύς κόπος τον οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνεται στα επόμενα 2,5 λεπτά που δεν έχετε δει έτσι. Είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος» Γιώργος Καπουτζίδης

