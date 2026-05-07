ΕΡΤ: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Ραδιομέγαρο και εγκαινίασε το κανάλι ERT COSMOS

Επίσκεψη ιστορικής σημασίας πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα (7/5), στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η επίσκεψη έγινε σε μια σημαντική στιγμή για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθώς εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας του ERT COSMOS. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πάτησε το κουμπί για να βγει στον αέρα το νέο παγκόσμιο κανάλι της ΕΡΤ, ενώ λίγη ώρα αργότερα έστειλε μήνυμα «αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης, ελευθερίας και δικαιοσύνης, το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία του χριστιανισμού» προς όλο τον κόσμο από τα μικρόφωνα της «Φωνής της Ελλάδας», το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Με αφορμή την ονοματοδοσία του νέου καναλιού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι η ελληνική γλώσσα είναι οικουμενική, καθώς επηρέασε βαθύτατα άλλες γλώσσες και πολιτισμούς για αιώνες και ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της ήταν ορατή και στις επιστήμες. «Αυτή η πλούσια γλώσσα μας δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της πολυδιάσταστης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στον χρόνο», είπε, και κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην ξεχνούν ότι η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι ό,τι πιο σημαντικό και οφείλουν να τη διαφυλάττουν.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στην ΕΡΤ, καθώς, όπως τόνισε, η προσφορά της αποτελεί «το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης εντός της Ελλάδας και του όπου γης Ελληνισμού».

Επί της υποδοχής, στο Ραδιομέγαρο, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος στην προσφώνησή του συνέδεσε την επίσκεψη του Παναγιώτατου με τη συμπλήρωση 35 ετών του ιδίου στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

«Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία και αδιάκοπη προσπάθεια για την ειρήνη, την ενότητα και τον διάλογο. Μια πορεία που διακρίνεται για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και, φυσικά, από τη σταθερή σας προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριάρχη και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας.

Συνέδεσε, δε, την παρουσία του με την έναρξη του ERT COSMOS, του νέου καναλιού που θα δίνει, όπως εξήγησε, τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται. «Μαζί τους όμως», πρόσθεσε ο πρόεδρος, «θα μπορούν να παρακολουθούν και όλοι οι επισκέπτες της χώρας μας, καθώς και οι πολίτες σε κάθε γωνιά της υφηλίου, ακόμη και όσοι δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα».

Το πρόγραμμα του ERT COSMOS θα περιλαμβάνει ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, καθώς και επιλεγμένες παραγωγές από τα κανάλια της ΕΡΤ, πλαισιωμένες από νέες δημιουργίες, περιγράφει γενικώς η ΕΡΤ και σημειώνει πως ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η ελληνική μυθοπλασία, «μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που προσεγγίζουν τη σύγχρονη καθημερινότητα και αποτυπώνουν ρεαλιστικές εικόνες της ελληνικής κοινωνίας για το διεθνές κοινό».

Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο κανάλι διότι, όπως εξήγησε ο κ.κ. Βαρθολομαίος, επιλέγει την ονομασία του από την ελληνική λέξη «κόσμος», που πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε το σύμπαν.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης- Απώλεια για τον δημοσιογραφικό κόσμο και το Πολιτιστικό ρεπορτάζ

Ακάθεκτος ο Alpha παρέμεινε μπροστά στην τηλεθέαση και την Τετάρτη (6/5)

Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ και η επόμενη μέρα











