ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:24
07.05.2026 18:58

Λαμία: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ, το ένα τούμπαρε – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός (Photos /Video)

07.05.2026 18:58
Σχεδόν καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στη νότια πλευρά της πόλης της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ τραυματίστηκαν κια οι οδηγοί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, το οποίο κινούνταν επί της οδού Σόλωνος, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο Renault που κινούνταν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Από τη δυνατή σύγκρουση, το ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στη συρμάτινη περίφραξη παρακείμενου χωραφιού.

Σύμφωνα με το lamianow.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό του οδηγού του οχήματος που κινούνταν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή ωστόσο θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο.

