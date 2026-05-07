Στο Άγιο Όρος ο Γιώργος Μαζωνάκης: Μπήκε στην κουζίνα μονής και μαγείρεψε on camera (Video)

Στο Άγιο Όρος βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης εκμεταλλευόμενος το ρεπό του, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των φετινών εμφανίσεών του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοφιλής τραγουδιστής καταγράφεται στην κουζίνα μονής να μαγειρεύει, εμφανώς ευδιάθετος.

Στο σχετικό story που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ο ίδιος εμφανίζεται να φορά ποδιά και να τραγουδά, ενώ ανακατεύει με μία κουτάλα τα υλικά σε ένα τηγάνι.

«Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν», ανέφερε ο τραγουδιστής στο σύντομο clip.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στη βαθιά πίστη του, τονίζοντας πως αποτελούσε για εκείνον πηγή δύναμης στις δύσκολες στιγμές της ζωής του.

