FT: Η ΕΕ προετοιμάζεται για… παζάρι με τον Πούτιν

Οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν απογοητευτεί από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι πιστεύει ότι υπάρχει «δυνατότητα» η ΕΕ να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν και ότι το μπλοκ έχει την υποστήριξη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει.

«Μιλώ με τους 27 εθνικούς ηγέτες [της ΕΕ] για να δούμε τον καλύτερο τρόπο να οργανωθούμε και να προσδιορίσουμε τι χρειάζεται να συζητήσουμε αποτελεσματικά με τη Ρωσία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Κόστα.

Σε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι «μας κάλεσε να είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο Κόστα. Η μακροχρόνια πολιτική της ΕΕ είναι να αντιτίθεται σε συζητήσεις ή αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας. Αλλά πολλοί ηγέτες φοβούνται ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο και έχουν αφήσει την ΕΕ επικίνδυνα στο περιθώριο και ευάλωτη στο να αναγκαστεί να αποδεχτεί μια συμφωνία με την οποία δεν συναινεί. Ο Κόστα δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα «αποφύγουν να διαταράξουν τη διαδικασία της οποίας ηγείται ο Πρόεδρος Τραμπ» και παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε κανένα σημάδι από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν ήταν πρόθυμος να καθίσει με οποιονδήποτε εκπρόσωπο του μπλοκ.

«Ναι, υπάρχει πιθανότητα [να διαπραγματευτούμε με τον Πούτιν]», δήλωσε ο Κόστα σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. «[Αλλά] προς το παρόν, κανείς δεν έχει δει κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι θέλει να συμμετάσχει αποτελεσματικά σε σοβαρές διαπραγματεύσεις».

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη συζήτηση με τον Κόστα, αλλά δήλωσε ότι θα πρέπει να συντονιστεί με τρόπο που να δείχνει μια ενωμένη ευρωπαϊκή φωνή και να μπορεί να ασκήσει πίεση στη Ρωσία. Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ, έχουν θέσει το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί άνοιγμα ενός καναλιού συνομιλιών με το Κρεμλίνο, αλλά άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των 27 ηγετών ως προς το ποιος θα πρέπει να διοριστεί για να μιλήσει εκ μέρους του μπλοκ, πότε θα πρέπει να καταβληθεί μια τέτοια προσπάθεια και ποιο θα είναι το ύφος που θα απευθύνεται στον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, έφτασε στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Γουίτκοφ. Στόχος, είπε, ήταν «η αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας», η οποία έχει σταματήσει από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμό του με το Ιράν. Η τελευταία τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας ήταν στις 18 Φεβρουαρίου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο παρέμεινε «σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και γνωρίζει τις σχετικές επαφές των εταίρων μας με τη ρωσική πλευρά».

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην επίτευξη μιας αξιοπρεπούς ειρήνης και στην εγγύηση της ασφάλειας», είπε. Ταυτόχρονα, είπε, «η ρωσική πλευρά δεν υιοθετεί μια εποικοδομητική προσέγγιση ακόμη και όσον αφορά το καθεστώς εκεχειρίας».

Το Κίεβο και η Μόσχα αντάλλαξαν αντίπαλες προτάσεις για την παύση των επιθέσεων αυτή την εβδομάδα. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα τηρήσουν μια σύντομη εκεχειρία για να πραγματοποιήσει η Μόσχα την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου, κατά την οποία αναμένει ότι η Ουκρανία θα σταματήσει επίσης τις επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, ανέλαβε την πρωτοβουλία και ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 6 Μαΐου. Το γραφείο του δήλωσε στους FT ότι ο πρόεδρος ήθελε να δείξει ότι εάν η Ρωσία μπορεί να εξασφαλίσει εκεχειρία για την Ημέρα της Νίκης, θα μπορούσε να την επεκτείνει ευρύτερα σε ολόκληρο το μέτωπο του πολέμου και να αποκαλύψει την αντίφαση ότι ο Πούτιν ζητά ασφάλεια για την παρέλασή του, ενώ συνεχίζει τις επιθετικές επιχειρήσεις εντός της Ουκρανίας. Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις λίγο αργότερα, σκοτώνοντας 27 ανθρώπους σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία και τραυματίζοντας τουλάχιστον 120 άλλους.

