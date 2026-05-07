Έτοιμος να εκπροσωπήσει τη Γη στην πρώτη επαφή με εξωγήινους ο Ομπάμα – «Θα ήμουν καλός αντιπρόσωπος» (Video)

Την πεποίθησή του ότι μπορεί να υπάρχει εξωγήινη ζωή, αλλά και την επιθυμία του να έρθει κάποτε σε επαφή μαζί της, εξέφρασε ο Μπαράκ Ομπάμα στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Στίβεν Κόλμπερτ και την εκπομπή «The Late Show». Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε ακόμη για τα UFO, υποστηρίζοντας πως, αν η αμερικανική κυβέρνηση διέθετε πραγματικά στοιχεία ή αποδείξεις, δύσκολα θα μπορούσε να τα κρατήσει κρυφά.

Όπως αναφέρει το Entertainment Weekly, ο Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν μυστικές πληροφορίες που αποκρύπτονται από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με εξωγήινες μορφές ζωής. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία αποδεδειγμένη εμπειρία ή επαφή με εξωγήινους.

Αναφερόμενος ξανά στο ζήτημα της μυστικότητας, ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αποκρύψει για πολύ καιρό φωτογραφίες ή στοιχεία που να σχετίζονται με εξωγήινα σκάφη. «Η κυβέρνηση είναι τρομερή στο να κρατάει μυστικά», είπε χαρακτηριστικά, πριν προσθέσει με χιούμορ: «Αν υπήρχαν εξωγήινοι ή διαστημόπλοια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σίγουρα κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie με έναν εξωγήινο και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του για να την εντυπωσιάσει».

Former U.S. President Barack Obama said the government simply wouldn't be able to hide the existence of aliens



According to him, U.S. authorities are not good at keeping secrets.



Ο Στίβεν Κόλμπερτ συνέχισε στο ίδιο κλίμα, σχολιάζοντας πως ορισμένα κυβερνητικά κτίρια μοιάζουν με διαστημόπλοια που μόλις προσγειώθηκαν, κάνοντας έναν υπαινιγμό για τη βιβλιοθήκη του Ομπάμα (σ.σ. Barack Obama Presidential Center), η οποία αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αποδείξεις για επικοινωνία με εξωγήινους»

Παρότι επέμεινε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ εξωγήινους, ο Ομπάμα παραδέχθηκε πως εξακολουθεί να ελπίζει στην ύπαρξή τους και δεν έκρυψε την πρόθεσή του να αναλάβει ρόλο στην πρώτη επικοινωνία. «Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή», ανέφερε, εξηγώντας ότι η διπλωματική του εμπειρία και ο χαρακτήρας του θα μπορούσαν να τον κάνουν κατάλληλο εκπρόσωπο της ανθρωπότητας.

Ο Κόλμπερτ, από την πλευρά του, απαντώντας με χιούμορ στον υποτιθέμενο ρόλο του… υπεύθυνου εξωγήινων σχέσεων, του είπε πως «θα το έχουμε υπόψη μας», προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι, παρά το αχανές μέγεθος του σύμπαντος, δεν υπάρχουν στοιχεία στα χέρια της αμερικανικής κυβέρνησης που να αποδεικνύουν επαφή με εξωγήινη ζωή. «Δεν έχουμε καμία τέτοια απόδειξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

