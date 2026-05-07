Αγωνία για την Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα η θρυλική τραγουδίστρια

Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε «τεχνητό κώμα», καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Η διάσημη Ουαλή ερμηνεύτρια του «Total Eclipse Of The Heart» είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Φάρο στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας στα τέλη του προηγούμενου μήνα με διάτρηση εντέρου, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Αν και μέχρι χθες αναφορές έκαναν λόγο για σταθερή κατάσταση, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε επιδείνωση της υγείας της.

Διασωλήνωση και μεταφορά στη ΜΕΘ

Η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha μετέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης, 7/5, ότι η τραγουδίστρια πλέον αναπνέει με μηχανική υποστήριξη. Όπως αναφέρθηκε, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε από τη μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι «η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο του Φάρο, μετά από επέμβαση στο έντερο». Παράλληλα τονίζεται ότι «σύμφωνα με όσα μάθαμε, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας». Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι σε θέση να προβλέψουν την εξέλιξη της κατάστασής της.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν με αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση», είχε δηλώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα εκπρόσωπος της Μπόνι Τάιλερ.

