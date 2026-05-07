Νατάσσα Μποφίλιου για Eurovision: «O Akylas έχει αστέρι και φοβερή σκηνική παρουσία» (Video)

Για το «Ferto» και τον Akylas που μας εκπροσωπεί φέτος στη Eurovision μίλησε η Νατάσσα Μποφίλιου δηλώνοντας ικανοποιημένη τόσο με το τραγούδι όσο και με τον καλλιτέχνη τον οποίο όπως τόνισε θεωρεί «αστέρι» με «φοβερή σκηνική παρουσία».

«Θεωρώ ότι είναι καταρχάς ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω αυτήν την αίσθηση, και είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Μου αρέσει πολύ δηλαδή και το τραγούδι και έχει φοβερή σκηνική παρουσία. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το παιδί έχει πολύ αστέρι και του εύχομαι τα καλύτερα» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί και η ίδια κατά το παρελθόν πρόταση να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό, ωστόσο, δεν είναι κάτι που, μέχρι στιγμής, έχει σκεφτεί σοβαρά.

«Δεν το έχω σκεφτεί να πω την αλήθεια. Μου έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς, αλλά είναι κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί» είπε.

Αναφερόμενη στην ακύρωση των εμφανίσεών της με τον Γιάννη Χαρούλη, η Νατάσσα Μποφίλιου επισήμανε ότι επρόκειτο για μια δυσάρεστη εξέλιξη που -αν μη τι άλλο- επηρέασε τα επαγγελματικά της σχέδια.

«Τα πράγματα πολλές φορές ματαιώνονται. Σημασία έχει να σηκώνεσαι και να ξαναπροσπαθείς. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και στενάχωρο και επηρέασε πάρα πολύ τα επαγγελματικά μας σχέδια, αλλά κρατάω τη σχέση και τα υπέροχα πράγματα που ζήσαμε με τον Γιάννη δουλεύοντας πάνω σε αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι η παγκόσμια περιοδεία που ετοίμαζε η Νατάσσα Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη ακυρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου.

Το αρχικό πλάνο αφορούσε σε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, ωστόσο ο γιος του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι είχε δηλώσει ότι δεν έχει δώσει άδεια για τη χρήση των έργων του πατέρα του και ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά.

Η παραγωγός εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι νομικά μπορούσε να παρουσιάσει έργα του Χατζιδάκι στο εξωτερικό χωρίς άδεια από τον κληρονόμο, ωστόσο στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αφαιρέσει πλήρως το έργο του από το πρόγραμμα, το οποίο θα αφιερώνονταν πλέον στον Μίκη Θεοδωράκη.

Ούτε αυτή η αλλαγή επαρκούσε, παρόλα αυτά, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της περιοδείας.

