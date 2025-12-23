Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με ερμηνευτές τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, σημειώνοντας ότι όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η ανακοίνωση

Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Εκ μέρους της GTP Touring Ltd,

Michel Boersma

CEO / Executive Producer

Σημειώνεται πως η συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη.

Ωστόσο, ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του κορυφαίου συνθέτη, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πραγματοποίηση της εν λόγω περιοδείας, υπογραμμίζοντας πως θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Κατόπιν, αποφασίστηκε η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble να πραγματοποιηθεί χωρίς τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

Παράλληλα, και η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη σημείωσε πως παρ’ ότι τα τραγούδια του ανήκουν στον κόσμο, ο Μίκης, φίλος του Μάνου, δεν θα ενεργούσε μόνος του σε ένα τετοιο γεγονός.

Διαβάστε επίσης:

Chris Rea: H συγκινητική ιστορία πίσω από το εμβληματικό τραγούδι του, «Driving Home for Christmas»

Πέθανε στα 74 του ο τραγουδιστής Chris Rea

Pink Floyd: To «Wish you were here» επέστρεψε στην κορυφή των charts – Κατέρριψε το ρεκόρ των Beatles