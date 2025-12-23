search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 14:08
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 12:25

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη

23.12.2025 12:25
bofiliou-charoulis-new

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με ερμηνευτές τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, σημειώνοντας ότι όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η ανακοίνωση

Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Εκ μέρους της GTP Touring Ltd,
Michel Boersma
CEO / Executive Producer

Σημειώνεται πως η συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη.

Ωστόσο, ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του κορυφαίου συνθέτη, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πραγματοποίηση της εν λόγω περιοδείας, υπογραμμίζοντας πως θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Κατόπιν, αποφασίστηκε η  παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble να πραγματοποιηθεί χωρίς τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

Παράλληλα, και η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη σημείωσε πως παρ’ ότι τα τραγούδια του ανήκουν στον κόσμο, ο Μίκης, φίλος του Μάνου, δεν θα ενεργούσε μόνος του σε ένα τετοιο γεγονός.

Διαβάστε επίσης:

Chris Rea: H συγκινητική ιστορία πίσω από το εμβληματικό τραγούδι του, «Driving Home for Christmas»

Πέθανε στα 74 του ο τραγουδιστής Chris Rea

Pink Floyd: To «Wish you were here» επέστρεψε στην κορυφή των charts – Κατέρριψε το ρεκόρ των Beatles

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
miley-cyrus–new
ΣΙΝΕΜΑ

Μάιλι Σάιρους: Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς για το τραγούδι της στη νέα ταινία Avatar

stefanos-papadopoulos-new
LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Από την τηλεόραση έμαθα ότι απολύθηκα – Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου από το μαγαζί» (Video)

ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 14:07
miley-cyrus–new
ΣΙΝΕΜΑ

Μάιλι Σάιρους: Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς για το τραγούδι της στη νέα ταινία Avatar

stefanos-papadopoulos-new
LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Από την τηλεόραση έμαθα ότι απολύθηκα – Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου από το μαγαζί» (Video)

ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

1 / 3