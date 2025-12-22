Chris Rea: H συγκινητική ιστορία πίσω από το εμβληματικό τραγούδι του, «Driving Home for Christmas»

Πώς τα φέρνει η ζωή κάποιες φορές… τη Δευτέρα, λίγες μόλις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα έφυγε από τη ζωή ο Chris Rea, ο δημιουργός και ερμηνευτής του εμβληματικού «Driving Home for Christmas», ενός από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια που υπάρχει σε κάθε σχετική play list που σέβεται τον εαυτό της.

BREAKING: Singer-songwriter Chris Rea, best known for hits including Driving Home for Christmas, has died aged 74, his family says.https://t.co/Brokd59lfz



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tSnVK26Jt1 December 22, 2025

Όπως ο ίδιος είχε εξομολογηθεί, το τραγούδι δεν το έγραψε σκόπιμα, αλλά τού προέκυψε, αυθόρμητα κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής περιπέτειας.



Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1978 όταν ο τραγουδοποιός, σε μια δύσκολη φάση της ζωής και της μουσικής του διαδρομής, ήθελε να επιστρέψει από το Λονδίνο στο Μίντλεσμπρο, όπου ήταν το σπίτι του, αλλά όλα έμοιαζαν να είναι εναντίον του: «Όλα είχαν τελειώσει για μένα: Είχε σχεδόν λήξει το συμβόλαιό μου με τη δισκογραφική εταιρεία και ο μάνατζέρ μου μόλις μου είχε πει ότι με εγκατέλειπε. Έπρεπε μόνο να γυρίσω σπίτι αλλά η δισκογραφική εταιρεία δεν πλήρωνε για εισιτήριο τρένου και απαγορευόταν να οδηγήσω» είχε διηγηθεί ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στον «Guardian».



Κι όμως η λύση βρέθηκε. Η γυναίκα του πήρε το παλιό τους αυτοκίνητο, οδήγησε μέχρι το Λονδίνο και πήγε να τον παραλάβει για να τον φέρει στο σπίτι για τα Χριστούγεννα. «Πήραμε αμέσως τον δρόμο της επιστροφής. Άρχισε να χιονίζει. Είχαμε 220 λίρες και εγώ έπαιζα με αυτές σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι. Κολλούσαμε συνεχώς στην κίνηση κι εγώ κοίταζα τους άλλους οδηγούς που έμοιαζαν τόσο θλιμμένοι. Αστειευόμενος, άρχισα να τραγουδάω: «Οδηγούμε σπίτι για τα Χριστούγεννα…». Έπειτα, κάθε φορά που τα φώτα του δρόμου έλαμπαν μέσα στο αυτοκίνητο, άρχισα να γράφω στίχους.»

Greatest christmas song ever.



RIP Chris Rea 🕊️ ❤️



pic.twitter.com/pOZxXWFMmv — The Rock Revival (@TheRockRevival_) December 22, 2025





Έτσι γράφτηκε το τραγούδι που έμελλε να τον οδηγήσει στην επιτυχία. «Τελικά φτάσαμε σπίτι στις 3 το πρωί. Έκανε τόσο κρύο μέσα στο σπίτι που το χιόνι έπεφτε στο χαλάκι της πόρτας και δεν έλιωνε. Υπήρχε ένα γράμμα από την PRS America. Το τραγούδι μου Fool (If You Think It’s Over) είχε γίνει επιτυχία στις ΗΠΑ, οπότε υπήρχε μέσα μια επιταγή 15.000 λιρών. Από εκεί που είχαμε ξεμείνει με μόνο 220 λίρες, καταφέραμε να αγοράσουμε και σπίτι» εξομολογήθηκε ο ίδιος.



Ο Chris Rea όμως δεν συνδύασε τα ευχάριστα νέα με το αυτοσχέδιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι και παραπέταξε τους στίχους του μέσα σε ένα κουτί με μισοτελειωμένο μουσικό υλικό. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, οκτώ για την ακρίβεια, μέχρι να ξανανοίξει το κουτί και να βγάλει από μέσα τους στίχους του «Driving Home for Christmas» οι οποίοι θεώρησε πως ταίριαζαν γάντι σε μια καινούργια μελωδία που είχε γράψει. Το έκανε, ωστόσο, μάλλον με βαριά καρδιά: «Δεν είχα ποτέ σκοπό να γράψω μια χριστουγεννιάτικη επιτυχία – ήμουν σοβαρός μουσικός!» είχε εξομολογηθεί με νόημα ο ίδιος.

Τελικά το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1986, στην πίσω πλευρά του σινγκλ του «Hello Friend» και στη συνέχεια τον Οκτώβριο του 1988, σε νέα εκδοχή, ως ένα από τα δύο κομμάτια του άλμπουμ του «New Light Through Old Windows». Την εποχή εκείνη το κομμάτι δεν σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η δύναμή του διαφάνηκε, ωστόσο, στο πέρασμα των χρόνων καθώς συμπεριλαμβάνεται σταθερά ανάμεσα στα 10 πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών.

«Παλιά φοβόμουν ότι το τραγούδι θα κατέστρεφε την αξιοπιστία μου, αλλά τώρα γελάμε πολύ μαζί του. Αν ποτέ κολλήσω στον M25 – τον Δρόμο προς την Κόλαση – θα κατεβάσω το παράθυρο και θα αρχίσω να τραγουδάω το «I’m driving home for Christmas» στους οδηγούς των διπλανών αυτοκινήτων. Το λατρεύουν. Είναι σαν να τους κάνεις δώρο.»

