ΜΟΥΣΙΚΗ

19.12.2025 13:53

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

19.12.2025 13:53
theofanous-medousa-new

Η «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας που άφησε εποχή στις νύχτες της πόλης, επιστρέφει δυναμικά, με νέα πνοή, σύγχρονη ματιά και βαθύ σεβασμό στην εμβληματική της ιστορία.

Ένας θρυλικός χώρος, ένα αυθεντικό MusicHall, όπου άνθισε ένα από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της αθηναϊκής διασκέδασης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες και στιγμές που σημάδεψαν ολόκληρες δεκαετίες.

Σήμερα, η «Μέδουσα» ανοίγει ξανά τις πόρτες της, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, φιλοδοξώντας να ξαναδώσει στη νυχτερινή Αθήνα τη ζεστασιά, την αγκαλιά και την ποιότητα ενός τρόπου διασκέδασης που άφησε μνήμη.

Σε αυτή τη νέα εποχή της «Μέδουσας», ο Γιώργος Θεοφάνους υπογράφει και επιμελείται το μουσικό πρόγραμμα, συμμετέχοντας ο ίδιος στο πιάνο.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει, συγκινηθεί, χαρεί και δακρύσει. Τραγούδια που άφησαν το στίγμα τους στις προηγούμενες δεκαετίες αλλά παραμένουν ζωντανά και σήμερα. Παράλληλα, ο συνθέτης παρουσιάζει και επιλογές από δημιουργούς που θαυμάζει και με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Με μια επταμελή ορχήστρα σπουδαίων σολίστ και πέντε ξεχωριστούς ερμηνευτές, το πρόγραμμα εξελίσσεται σε μια τρίωρη μουσική πανδαισία, γεμάτη συναίσθημα, κέφι και ποιότητα.

Την εμπειρία συμπληρώνει ο κλασικός τρόπος απόλαυσης της βραδιάς, με προσεγμένο φαγητό, εκλεκτά κρασιά και ποτά, σε ένα περιβάλλον που τιμά την έννοια της ποιοτικής εξόδου.

Η «Μέδουσα» επιστρέφει για να αλλάξει τις χειμερινές μας νύχτες!

Τραγουδούν:

  • Άκης Δείξιμος
  • Όλγα Βενετσιάνου
  • Βάλια Σωμαράκη
  • Πρόδρομος Τσολιάς

Παίζουν οι μουσικοί :

  • Νίκος Σταυρόπουλος – Μπουζούκι
  • Σάκης Παπαδόπουλος – Ντραμς
  • Τάσος Γρηγοριάδης – Μπάσο
  • Μπάμπης Μερκούρης – Κιθάρα
  • Μιχάλης Κωνσταντινίδης – Πλήκτρα
  • Κώστας Κονίδας – Σαξόφωνο
  • Renato Kushi – Τρομπόνι

Συντελεστές:

  • Ηχοληψία: Γιώργος Χούντας
  • Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος
  • Σκηνογραφία: Μανόλης Παντελιδάκης
  • Video Design : Βικτώρια Βελλοπούλου

Κάθε Πέμπτη στις 21:00 & Κυριακή στις 16:00

Opening Act: Tianora

