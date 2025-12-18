Tα ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων έπαιξε η διάσημη ορχήστρα Γιόχαν Στράους υπό την διεύθυνση του Αντρέ Ριέ (Video)

Tην ετήσια παράστασή του στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας έδωσε ο διευθυντής της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, Αντρέ Ριέ, με έντονο άρωμα Χριστουγέννων.



Ένα από τα κομμάτια της παράστασης που εντυπωσίασαν ήταν τα ελληνικά κάλαντα που έπαιξε η ορχήστρα και ερμήνευσε η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πέτρου, ενώ viral έγινε και το σχετικό βίντεο.

Ο Ριέ στον πρόλογό του για τα ελληνικά κάλαντα ανέφερε πως με αυτό το τραγούδι τα παιδιά στην Ελλάδα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα περιμένοντας να τους δώσουν γλυκά, παρομοιάζοντάς το με το Halloween που υπάρχει στις ΗΠΑ και μια αντίστοιχη γερμανική γιορτή, αυτή του Αγίου Μαρτίνου.



«Ευτυχώς έχω μια Ελληνίδα τραγουδίστρια στην χορωδία μου που της αρέσουν πολύ τα γλυκά», ανέφερε ο Αντρέ Ριέ στον πρόλογό του και πρόσθεσε: «Είναι ένα ωραίο απλό τραγούδι που αν το ακούσετε αρκετές φορές, τότε θα μπορείτε να το τραγουδήσετε μαζί μας. Θα κερδίσετε μερικά γλυκά!».



Στην εντυπωσιακή παράσταση που έγινε στο Μάαστριχτ η Χριστίνα Πέτρου ερμήνευσε τα κάλαντα μαζί με 400 μουσικούς πνευστών, αλλά και τους Χάρη Λάουρισεν και Πάνο Δημάκη οι οποίοι την συνόδευσαν με τα μπουζούκια τους.

