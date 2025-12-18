search
ΘΕΑΤΡΟ

18.12.2025 13:47

«Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ»: Συνεχίζεται και τη νέα χρονιά η παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου στο Μαγαζάκι της Τ3χνης

Η ανατρεπτική παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου «Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ», που τον Μάιο του ‘25 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία, επέστρεψε αυτή τη σεζόν στο «Μαγαζάκι της Τ3χνης», συνεχίζοντας και τη νέα χρονιά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της!

Η ανήσυχη καλλιτέχνις που βάζει την προσωπική ποιητική της σφραγίδα στην τέχνη του θεάτρου, ανεβάζει ξανά το ολοκαίνουργιο έργο της «Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ» στον αυτοσχέδιο χώρο της, «Το μαγαζάκι της τ3χνης».

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η Σοφία Φιλιππίδου αναζητώντας μια πιο ελεύθερη έκφραση, χρησιμοποιεί εδώ τα υλικά της ποίησης, της σάτιρας, του παιχνιδιού και του ονείρου και ανεβάζει με την ομάδα ηθοποιών την εταιρίας «τ3χνη» το ολοκαίνουργιο θεατρικό της, στο οποίο οι ανατροπές, οι εκπλήξεις και οι εξωφρενικές υπαρξιακές εξομολογήσεις των ηρώων, φλερτάρουν με τον ποιητικό λυρισμό, τον σουρεαλισμό και το θέατρο του Παραλόγου: μια θεατρική καταβύθιση στον σκοτεινό ανεξιχνίαστο χώρο του υποσυνείδητου, ένα ταξίδι στον λαβύρινθο της ζωής και της αυτογνωσίας, μια θαρραλέα ανάδυση στον πολύχρωμο κόσμο της τέχνης και του θεάτρου.

Συντελεστές

  • Σκηνοθεσία/Κοστούμια/Καλλιτεχνική επιμέλεια/Φωτογράφιση: Σοφία Φιλιππίδου
  • Μουσική: Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός, Σάββας Παριανός
  • Σκηνικά/Αφίσα: Κώστας Φωτόπουλος

Παίζουν: Μάριος Καλογεράκης, Παναγιώτης Καλούδης, Αποστόλης Κεπεσίδης, Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Λάμπρος Πρέντζας, Ασημένη Τούντα, Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός, Ειρήνη Τσώλη, Ευτυχία Φραντζεσκάκη, Νίνα Φωτιάδου

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τοποθεσία: Μαγαζάκι της Τ3χνης, Ν. Νοταρά 60. Εξάρχεια /Αθήνα
  • Ημερομηνία: Παραστάσεις: Κυριακή στις 18.00, Δευτέρα στις 21.00. Διάρκεια παράστασης: 90΄ λεπτά
  • Είσοδος/Κρατήσεις: Ελεύθερη είσοδος με προαιρετική συνεισφορά

