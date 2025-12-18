search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:25
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 13:27

Η θεατρική παράσταση «Ψ.» της Άλκηστης Ηλιάδη επιστρέφει με νέα διανομή στο Studio Μαυρομιχάλη (Video)

18.12.2025 13:27
parastasi–new

Το «Ψ.» της Άλκηστης Ηλιάδη επιστρέφει στη σκηνή, με τους θεατές στο Studio Μαυρομιχάλη να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα τολμηρό, σύγχρονο θεατρικό έργο που βουτά με χιούμορ, τρυφερότητα και αιφνίδιες συγκινήσεις στα πιο μυστικά δωμάτια της ανθρώπινης ψυχής.

Με νέα διανομή και ανανεωμένη σκηνοθετική ματιά, η παράσταση μόλις επανήλθε, με τον Τάσο Αλατζά και την Άλκηστη Ηλιάδη να συναντιούνται επί σκηνής σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο, τον πόνο, τις ανατροπές και τα τραγούδια που ερμηνεύονται ζωντανά.

«Τα σκιάχτρα πέτα στα πιο βαθιά πηγάδια, ελευθερώσου και ανάπνεε τα βράδια»

Το «Ψ.» είναι ένα σύγχρονο θεατρικό έργο για δύο πρόσωπα, που με χιούμορ, συγκίνηση, ανατροπές και τραγούδια που ερμηνεύονται ζωντανά μάς ταξιδεύει ανάγλυφα στην Ψυχή όσων μεγάλωσαν σιωπώντας, μα παλεύουν να ελευθερωθούν από τις μέσα Ντουλάπες.

Μια ιαματική παράσταση για τη σχέση με τον Άλλο μα και με τον Εαυτό μας, ψηλαφώντας τη φωνή που ζητά να ακουστεί. Πλήρως ανανεωμένο, το Ψ. πλάθει ανάγλυφα μια ιστορία για τα στόματα που (μας) κλείνουν και (μας) κλείνουμε και αναρωτιέται «Ως πότε;»

Αν έχεις κρυφτεί ποτέ σε ντουλάπα, αν έχεις μιλήσει φωναχτά μόνο από μέσα σου, αν έχεις γελάσει ενώ πονούσες, τότε ξέρεις. Το «Ψ.» σε αναγνωρίζει. Και σου κλείνει το μάτι…

Η υπόθεση και οι ήρωες

Το «Ψ.» είναι ένα θεατρικό «pasodoble». Μία νεαρή γυναίκα συναντά αναπάντεχα ένα υπερβατικό μα και οικείο Πλάσμα. Μαζί επιδίδονται σε μία γοητευτική και οδυνηρή ταυρομαχία, με διακύβευμα την επιβίωση. Εκείνη αποπειράται να ξεμυτίσει από το λαβύρινθο της Ντουλάπας της. Εκείνος της προσφέρει τρυφερά ως μίτο το ταξίδι τους προς το Μέσα. Θα τα καταφέρουν;

Οι ήρωες

  • Ψουψούλα Καθαρίζου – Παρκετέζα: Το καλύτερο Φτερό στην πιάτσα. Μεγαλωμένη τη δεκαετία του ’90, αγαπάει τον Πάτρικ Σουέιζι και το Χάρη Χάρμα. Ζει πολλές παράλληλες ζωές (μέσα στη ντουλάπα της) αλλά έξω από αυτήν… σιωπή.
  • Ψ.: Μυστήριος τύπος με πολλά πρόσωπα. Εμφανίζεται απρόσκλητος και ρωτάει ασταμάτητα. Συνέντευξη, συνεδρία, συγκατοίκηση ή συνενοχή;
  • Χάρης Χάρμας: Ο δάσκαλος της 6ης Δημοτικού. Ο Χάρης ήταν Χάρμα, αλλά είχε χάλια κάρμα.
  • Λιλίκα Καλημέρη: Influencer της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι Λιλίκες και οι Αυλές έχουν τις τύχες τις καλές.

Σημείωμα Συγγραφέα – Σκηνοθέτη

Η Ψουψούλα ζει μέσα μου χρόνια. Μα και μέσα στον καθένα μας. Και παρέα της ζει κι ο Ψ.. Θέλουν – δε θέλουν, το παιχνίδι είναι για δύο. Και κάποτε πρέπει να τα βρουν. Αν δεν αλληλοφαγωθούν. Μέχρι τότε, εκείνη θα καθαρίζει μανιωδώς πνίγοντας βουβά τον εαυτό της στη σαπουνάδα. Δεν θα αντέχει τα στραβά κάδρα μα θα κάνει τα στραβά μάτια. Μια στρουθοκάμηλος με τα όλα της. Κι εκείνος περιμένει. Υπομένει. Επιμένει. Εμμένει. Αλλά τελικά μένει;

Το τρυφερό και βίαιο ταξίδι προς τα μέσα μας δεν έχει επιστροφή. Είναι αστείο και πικρό. Σαν παραμύθι με χίλια πρόσωπα που ζουν μόνο γιατί τα θυμόμαστε. Στην κατάδυση αυτή, γνώριμοι συνοδοιπόροι τα τραύματά μας, στερημένα από το φως, ξεπηδούν αγκαθωτά. Πώς να τα ψηλαφίσεις χωρίς να τρυπηθείς; Ας γίνει σαν παιχνίδι. Για να ειπωθούν τα απλά, για να κριθούν τα μεγάλα. Δίαυλος μυστικός προς το παρελθόν μια ντουλάπα. Και στο τέρμα του, στέκει ζωντανός ο μικρός μας εαυτός. «Παί-ζουμε; Κι απ’ το παιχνίδι, να βγούμε στο φως. Κι αν δε βγω εγώ, τουλάχιστον να με κουβαλάς μέσα σου.» H φαντασία ανάβει τους φακούς. Τα όνειρα είναι χάρμα. Αλλά αν τα φάει το κάρμα; Αμπεμπαμπλόμ. Ποιος θα κερδίσει; Μην το σκέφτεσαι. Όσο κρατάει το ταξίδι, ας παίξουμε έστω μαζί.

Κι ανάμεσα στα παιχνίδια μας, τραγούδια. Νησίδες ασφαλείας. Μες το σκοτάδι της ντουλάπας, μία ελεύθερη αναπνοή. Δύο ηθοποιοί παίζουν με τις φωνές και τις σκιές που κρύβουν μέσα τους. Δύο άνθρωποι κρύβονται στη ντουλάπα, ώσπου να τρυπώσει το φως.
Το “Ψ.” είναι παιδί της απελπισίας. Αλλά κοιτάζει προς το φως. Και αυτή είναι, νομίζω, η αξία του.
Ότι ισορροπεί μεταξύ ξεσκονόπανου και αστερόσκονης. Πάντα στην κόψη.

Άλκηστη Ηλιάδη

Παίζουν: Τάσος Αλατζάς | Άλκηστη Ηλιάδη

Συντελεστές

  • Κείμενο – Σκηνοθεσία: Άλκηστη Ηλιάδη
  • Σκηνογραφική επιμέλεια: Πηνελόπη Μωρούτ
  • Σχεδιασμός φωτισμού: Άλκηστη Ηλιάδη | Τάσος Αλατζάς
  • Κινησιολογία – Χορός: Πηνελόπη Μωρούτ
  • Πρωτότυπη μουσική & ενορχήστρωση: Οδυσσέας Αποστολόπουλος
  • Στίχοι: Άλκηστη Ηλιάδη
  • Artwork: Δήμητρα Αποστολοπούλου
  • Ειδικές κατασκευές: Χρήστος Αποστολόπουλος | Αναστασία Κουρή
  • Φωτογραφία: Δώρα Δημητρίου | Elisabeth Papagiannidi
  • Videography – Video editing: Γεράσιμος Δ. Κολαΐτης
  • Υπεύθυνος Social Media: Δημήτρης Μιχαηλίδης
  • Make-up artist: Μαρία Νόρρα
  • Ηχογραφήσεις | Mastering: PROVA MUSIC STUDIOS – Λουκάς Λυμπέρης | Χρήστος Βεντουράς
  • Κιθάρες: Νίκος Αρβανίτης
  • Φωνητικά: Οδυσσέας Αποστολόπουλος – Άρις Λεοντόπουλος
  • Οργάνωση παραγωγής: CICADART

Πρόσθετες Πληροφορίες
Studio Mαυρομιχάλη
Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα 11472 , 210 6453330
Παραστάσεις : κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.00
Τιμές εισιτηρίων : 18 ευρώ (γενική είσοδος),15 ευρώ (μειωμένο)
Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Διαβάστε επίσης:

To «Hotel Amour» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη στο Θέατρο Ακροπόλ – Σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη (Video)

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου»: Το νέο έργο της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

«Το ξενοδοχείο η νύχτα που πέφτει» του Νάνου Βαλαωρίτη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

parastasi–2-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων»: Η απολαυστική μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής

antony-price
LIFESTYLE

Antony Price: Πέθανε ο θρυλικός βρετανός σχεδιαστής – Είχε «ντύσει» τον Μπόουι, τους Duran Duran, τους Roxy Music και τη βασίλισσα Καμίλα

SKERTSOS_ZOI_MARINAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή επίθεση Μαρινάκη – Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Είναι η προσωποποίηση του φασισμού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:25
drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

parastasi–2-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων»: Η απολαυστική μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής

1 / 3