Ιράν και ΗΠΑ κοντά στα σημεία επανέναρξης των συνομιλιών – Μορατόριουμ στο εμπλουτισμένο ουράνιο ή αποστολή του στις ΗΠΑ όπως θέλει ο Τραμπ;

Το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεργάζονται με μεσολαβητές για να καταρτίσουν ένα μονοσέλιδο μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων που θα καθορίζει το πλαίσιο για μια μηνιαία περίοδο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν στη WSJ άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα σημεία συζήτησης θα αποτελέσουν το επίκεντρο των συνομιλιών που θα μπορούσαν να επαναληφθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα στo Ισλαμαμπάντ, ανέφεραν. Το Ιράν έχει εκφράσει την προθυμία του να συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, χαλαρώνοντας την προηγούμενη αντίστασή του, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια οποιασδήποτε αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν ή την πιθανή απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, μαζί με τον ισχυρισμό του Ιράν για μόνιμο ρόλο στην επίβλεψη του Στενού του Ορμούζ, παραμένουν ανεπίλυτες και αναμένεται να περιπλέξουν τυχόν τελικές συνομιλίες, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα. Άλλα ζητήματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις συνομιλίες περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα και την έκταση οποιασδήποτε άρσης των κυρώσεων.

Η περίοδος του ενός μηνός για τις συνομιλίες θα μπορούσε να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία εάν σημειωθεί πρόοδος. Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ και, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, θα μεταφέρει τις απόψεις του στους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρχαν πολλά έγγραφα με πιθανές συμφωνίες που στάλθηκαν μεταξύ Ουάσινγκτον, Τεχεράνης και πρωτευουσών που έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλες οι συμφωνημένες ιδέες σε ένα ενιαίο πλαίσιο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η ανανεωμένη διπλωματική προσπάθεια έρχεται μετά την σύντομη προσπάθεια των ΗΠΑ, η οποία απέτυχε να ανοίξει τη στρατηγική πλωτή οδό, καθαρίζοντας ένα μονοπάτι μέσα από ιρανικές νάρκες και στέλνοντας πλοία και αεροσκάφη για να αποκρούσουν επιθέσεις από πυραύλους, drones και ταχύπλοα. Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε αυτή την προσπάθεια την Τρίτη, λέγοντας ότι ήθελε να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που είναι ίσως μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα έχει τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν δεν συμφωνήσουν, ξεκινούν οι βομβαρδισμοί».

Το Axios ανέφερε νωρίτερα την πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης.

Το έγγραφο εργασίας καλεί το Ιράν να χαλαρώσει τον έλεγχο που έχει βάλει στο Στενό του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων κατά τη διάρκεια των 30 ημερών των συνομιλιών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της διακοπής του εμπλουτισμού ουρανίου και άλλων πτυχών του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι ΗΠΑ θέλουν ρήτρες που θα παρατείνουν το μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν εάν η Τεχεράνη παραβιάσει τη συμφωνία, απαγόρευση των υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων και αιφνίδιες επιθεωρήσεις, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Μια ιδέα είναι η διακοπή του εμπλουτισμού για 12 έως 15 χρόνια πριν επιτραπεί στο Ιράν να εμπλουτίσει ουράνιο σε καθαρότητα 3,67%, σε σύγκριση με τα τρέχοντα αποθέματά του εμπλουτισμένου υλικού έως και 60%, γεγονός που το θέτει σε απόσταση αναπνοής από τον εμπλουτισμό 90% που απαιτείται για την τροφοδοσία ενός πυρηνικού όπλου, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος.

Και οι δύο πλευρές συζητούν επίσης την πιθανή απομάκρυνση ορισμένων από τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού στο εξωτερικό, αν και το Ιράν παραμένει αντίθετο σε οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Αφού οι ΗΠΑ έστειλαν αντιτορπιλικά στο Στενό του Ορμούζ για να βοηθήσουν τα πλοία να βγουν από τον Κόλπο, το Ιράν επιτέθηκε σε πολλά πλοία και εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις αρχές Απριλίου. Ο Τραμπ και ο στρατός υποβάθμισαν τις επιθέσεις, λέγοντας ότι ήταν κάτω από το όριο μιας επιστροφής στον πόλεμο.

Μια συμφωνία με το Ιράν θα απαιτούσε από την Τεχεράνη να στείλει εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο PBS News ότι οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν θα περιλαμβάνουν την αποστολή από την Τεχεράνη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δέσμευση να μην λειτουργήσει τις υπόγειες εγκαταστάσεις της.

Η κορυφαία προτεραιότητα του Τραμπ είναι η εξεύρεση μιας διπλωματικής πρότασης για τον πόλεμο και η ταχεία κυκλοφορία του στενού, δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος εξέφρασε την Τετάρτη αισιοδοξία για τις προοπτικές μιας σύντομης επίτευξης συμφωνίας, αλλά αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και στο παρελθόν. «Ναι, νομίζω, αλλά το ένιωσα έτσι και πριν μαζί τους, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε στο PBS News.

Ένα σχέδιο μιας σελίδας που διατίθεται εσωτερικά περιέχει διατάξεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε στο CNN ένα άτομο που γνωρίζει το σχέδιο. Το έγγραφο θα κηρύσσει το τέλος του πολέμου, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιεί μια περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών για την επίλυση σημείων τριβής, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών ζητημάτων, της αποδέσμευσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και της μελλοντικής ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ίδιο άτομο.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες του σχεδίου δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν άμεσα, αλλά η πηγή που γνωρίζει ανέφερε ότι θα περιλαμβάνει συζήτηση για ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου για περίοδο μεγαλύτερη των 10 ετών. Μια προηγούμενη πρόταση των ΗΠΑ το είχε ορίσει στα 20 χρόνια.

Το σχέδιο απαιτεί επίσης από το Ιράν να αποστείλει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού εκτός της χώρας, αλλά οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ πάντως, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πετύχει την “παράδοση” της Τεχεράνης με μια “νέα στρατηγική” που έχει στόχο να “καταστρέψει τη συνοχή της χώρας”.

“Ο εχθρός, στη νέα στρατηγική του, επιδιώκει, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε”, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν δεν έχει δοθεί ακόμη στο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

