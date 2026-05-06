ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 18:07
06.05.2026 17:17

Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίσκεψη στην Κίνα

Την πληροφορία πως ο Ντόναλντ Τραμπ πριν το ταξίδι του στο Πεκίνο – το οποίο καθυστέρησε για αρκετές εβδομάδες – επιθυμεί να κλείσει το «μέτωπο» με το Ιράν μεταδίδει ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην Ουάσινγκτον, Άλαν Φίσερ.

Όπως σχολιάζει καυστικά, οι προθεσμίες του Τραμπ τείνουν στην… ελαστικότητα.

Οι προθεσμίες μετατίθενται διαρκώς, συχνά αίρονται, κάποιες φορές υπάρχει καλή διάθεση και άλλες υπάρχουν απειλές και όλεθρος.

«Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα προχωρούν», αναφέρει ο Φίσερ. «Τώρα έβαλε τέλος στο Project Freedom, το οποίο έδινε στα πλοία το δικαίωμα να πλοηγηθούν μέσω της αμερικανικής καθοδήγησης στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και παρακολούθηση από το ναυτικό. Το έχει αναστείλει αυτό προς το παρόν. Έχει μιλήσει για τον τερματισμό του αποκλεισμού, αλλά αυτό θα γίνει μόνο όταν υπάρξει συμφωνία.

Ο Τραμπ θέλει «κλείσει το μέτωπο» αυτό πριν κατευθυνθεί στην Κίνα. «Θέλει να είναι σε θέση να διεκδικήσει μια νίκη όταν συναντήσει τον Πρόεδρο Σι. Αυτό το ταξίδι είναι την επόμενη Τετάρτη, οπότε ίσως έχει μια προθεσμία στο μυαλό του, αν και τίποτα δεν έχει δημοσιοποιηθεί».

