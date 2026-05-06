Το Ισραήλ… ανησυχεί για τους χειρισμούς Τραμπ με το Ιράν: «Πιθανότερη νέα επίθεση»

Αμηχανία επικρατεί στο Ισραήλ για τις διαρροές του Λευκού Οίκου περί προσέγγισης με το Ιράν, κυρίως μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που εντείνονται οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο Ισραήλ καταγράφεται αυξανόμενη δυσκολία κατανόησης της στρατηγικής που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη.



Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η στρατιωτική σύγκρουση δεν έχει απομακρυνθεί.

Συγκεκριμένα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο σε τοπικά ΜΜΕ για «υπεραισιοδοξία» και ότι είναι «πιθανότερη νέα επίθεση».

«Κατά τη γνώμη μου, οι πιθανότητες στρατιωτικής επίθεσης είναι μεγαλύτερες από τις πιθανότητες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων», δήλωσε η ισραηλινή πηγή.



Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι «εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι οι εταίροι στην περιοχή – συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ – ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για ένα ισχυρό πλήγμα που θα αποδυναμώσει σημαντικά το ιρανικό καθεστώς και ενδεχομένως, με την πάροδο του χρόνου, να οδηγήσει ακόμη και στην πτώση του».



Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, ο Τραμπ «εξαντλεί τα περιθώρια των διαπραγματεύσεων μέχρι να καταλήξει ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να πλήξει το Ιράν».

