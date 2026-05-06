Για υποχώρηση ΗΠΑ μιλάει το Ιράν, «λίστα επιθυμιών» η πρότασή τους – Οι απειλές Τραμπ και το Ισραήλ που περίμενε κλιμάκωση

Η Τεχεράνη εξετάζει μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν, που διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες, και θα μεταφέρει τις απόψεις της στον μεσολαβητή, το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Το Axios αποκάλυψε νωρίτερα ότι το μνημόνιο περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, τη συμφωνία των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων και την άρση των περιορισμών στο Στενό του Ορμούζ από τις δύο πλευρές.

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, ανώτερο μέλος του Ιρανικού κοινοβουλίου, απάντησε για την έκθεση του Axios, ότι «είναι περισσότερο μια λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ παρά μια πραγματικότητα».

«Το κείμενο του Axios είναι περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά μια πραγματικότητα. Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν τίποτα από έναν αποτυχημένο πόλεμο αυτό που δεν κέρδισαν στις διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ο Ebrahim Rezaei, εκπρόσωπος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας του κοινοβουλίου.

Τα περί συμφωνίας στοχεύουν στο να δικαιολογήσουν την υποχώρηση του Τραμπ

Επισήμως πάντως, το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόταση των ΗΠΑ, αναφέρει το Tasnim

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή σχετικά με τις προοπτικές του μονοσέλιδου μνημονίου.

Η πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόταση των ΗΠΑ, η οποία, όπως πρόσθεσε, περιείχε ορισμένες απαράδεκτες διατάξεις.

«Η χρήση της απειλητικής γλώσσας κατά του Ιράν είναι αναποτελεσματική, θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η πηγή.

Η πηγή είπε ότι οι αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία στοχεύουν στο να δικαιολογήσουν την υποχώρηση του Τραμπ από την τελευταία εχθρική του ενέργεια στο Στενό του Ορμούζ.

Αυτή ήταν μια προφανής αναφορά στον τερματισμό «Project Freedom» από τον Τραμπ, ενός βραχύβιου σχεδίου για το άνοιγμα του στενού συνοδεύοντας εμπορικά πλοία.

«Τηρήστε τα συμφωνηθέντα αλλιώς βομβαρδισμοί»

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να βομβαρδίζουν το Ιράν «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση» από ό,τι πριν από την εκεχειρία, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε μια συμφωνία.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνήσει, κάτι που είναι ίσως μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν», συνέχισε.

Πάντως μιλώντας στην New York Post σχετικάμε το αν βρίσκεται στον ορίζοντα ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, που θα απαιτούσε και δημοσιογραφική παρουσία στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Δεν το νομίζω».

«Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη», πρόσθεσε. «Όχι, είναι υπερβολικά πρόωρο».

Εντωμεταξύ, στη σκιά της απόφασης Τραμπ να διακόψει την Επιχείρηση Ελευθερία, η Κίνα ανακοίνωσε μετά τη συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, ότι «ευελπιστεί ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ».

Το Ισραήλ δεν γνωρίζει για μια πιθανή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης

⁠Το Ισραήλ δεν ήταν ενήμερο πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν ενδεχομένως κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή με γνώση του θέματος.

Αντιθέτως, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για μια κλιμάκωση στον πόλεμο, ανέφερε η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Κοντά σε συμφωνία

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διέρρευσε πως πιστεύει ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Axios.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη «αξιολογεί» την εκ 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν και μετέδωσε το CNBC.

Οι πληροφορίες του Axios επιβεβαιώθηκαν από πακιστανική πηγή που γνωρίζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Η πακιστανική πηγή δήλωσε ότι οι πληροφορίες του Axios για το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης είναι ακριβείς.

Από την άλλη πλευρά, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, αντιδρώντας στην απόφαση Τραμπ για αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερίας», δήλωσε ότι η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ θα διασφαλιστεί με το τέλος των απειλών των ΗΠΑ και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, χωρίς να διευκρινίσει ποιες θα είναι αυτές, αλλά ευχαριστώντας τους ιδιοκτήτες και τους καπετάνιους των πλοίων για τον σεβασμό των ιρανικών κανονισμών κατά τη διέλευσή τους από την πλωτή οδό.

We thank captains & shipowners in Persian Gulf & Gulf of Oman for complying with Iran’s Strait of Hormuz regulations & contributing to regional maritime security. With aggressor's threats neutralized & new protocols in place, safe, stable passage through SOH will be ensured. — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) May 6, 2026

«Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Πλησιάζουμε», δήλωσε η πακιστανική πηγή, με τις ΗΠΑ να περιμένουν απαντήσεις εντός 48 ωρών. Τίποτα δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, όμως οι πηγές ανέφεραν ότι αυτή είναι η πιο κοντινή στιγμή σε συμφωνία από τότε που άρχισε ο πόλεμος.

Μεταξύ άλλων προβλέψεων, η συμφωνία θα περιλάμβανε δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον πυρηνικό εμπλουτισμό, συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Πολλοί από τους όρους που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο θα εξαρτώνταν από την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου ή μιας παρατεταμένης εκκρεμότητας, κατά την οποία ο πόλεμος θα έχει σταματήσει, αλλά τίποτα δεν θα έχει επιλυθεί πραγματικά.

Η πραγματικότητα

Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη και ότι ίσως είναι δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση ανάμεσα στις διαφορετικές φατρίες. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν θα επιτευχθεί ακόμη και μια αρχική συμφωνία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αισιοδοξία για συμφωνία σε διάφορα σημεία προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς μέχρι στιγμής να την έχουν πετύχει.

Ωστόσο, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ να υπαναχωρήσει από την πρόσφατα ανακοινωθείσα επιχείρησή του στα Στενά του Ορμούζ και να αποφύγει την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας βασίστηκε στην πρόοδο των συνομιλιών.

Στο παρασκήνιο

Το μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει 14 σημεία, διαπραγματεύονται οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζέρεντ Κούσνερ, με αρκετούς Ιρανούς αξιωματούχους, τόσο απευθείας όσο και μέσω διαμεσολαβητών.

Στη σημερινή του μορφή, το μνημόνιο θα κήρυττε το τέλος του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη μιας περιόδου 30 ημερών διαπραγματεύσεων για μια λεπτομερή συμφωνία, με στόχο το άνοιγμα των στενών, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ ή στη Γενεύη, σύμφωνα με δύο πηγές.

Οι περιορισμοί του Ιράν στη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αίρονταν σταδιακά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 30 ημερών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να ξαναρχίσουν στρατιωτική δράση, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Στο επίκεντρο

Η διάρκεια του μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου βρίσκεται υπό ενεργή διαπραγμάτευση. Τρεις πηγές ανέφεραν ότι θα είναι τουλάχιστον 12 χρόνια, ενώ μία τοποθέτησε τα 15 χρόνια ως πιθανό σημείο σύγκλισης. Το Ιράν πρότεινε πενταετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, ενώ οι ΗΠΑ ζήτησαν 20 χρόνια.

Οι ΗΠΑ θέλουν να συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε παραβίαση από το Ιράν σε σχέση με τον εμπλουτισμό θα παρατείνει το μορατόριουμ, σύμφωνα με την πηγή. Μετά τη λήξη του, το Ιράν θα μπορούσε να εμπλουτίζει ουράνιο σε χαμηλό επίπεδο, στο 3,67%.

Το Ιράν θα δεσμευόταν στο μνημόνιο ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ πυρηνικά όπλα ούτε θα προχωρήσει σε ενέργειες που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι πλευρές συζητούν ρήτρα με την οποία το Ιράν θα δεσμευόταν να μην λειτουργεί υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν θα δεσμευόταν επίσης σε ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών ελέγχων από επιθεωρητές του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι ΗΠΑ θα δεσμεύονταν, στο πλαίσιο του μνημονίου, για σταδιακή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και για σταδιακή αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Δύο πηγές με γνώση του θέματος υποστήριξαν επίσης ότι το Ιράν θα συμφωνούσε να απομακρύνει από τη χώρα το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του, μια βασική προτεραιότητα των ΗΠΑ, την οποία η Τεχεράνη μέχρι τώρα απέρριπτε.

Μία πηγή ανέφερε ότι μια επιλογή που συζητείται είναι η μεταφορά του υλικού στις ΗΠΑ.

