Χανταϊός: Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο – Απομάκρυνση τριών επιβατών, ενώ κατευθύνεται στα Κανάρια Νησιά

Παρά την απόφαση της Ισπανίας να δεχθεί το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius να «δέσει» στα Κανάρια Νησιά και να απολυμανθεί, το θρίλερ με τα κρούσματα χανταϊού στο πλοίο συνεχίζεται.

Τρεις από τους επιβάτες του πλοίου θα απομακρυνθούν, αφού οι υγειονομικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου επιβιβάστηκαν στο πλοίο και έκριναν ότι και οι τρεις επιβάτες που έχουν χανταϊό βρίσκονται σε σταθερή κλινική κατάσταση και μπορούν να μεταφερθούν στην ξηρά με αεροδιακομιδές.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ότι ο ιός μπορεί μερικώς να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ μέχρι σήμερα η μετάδοση γινόταν από τρωκτικά (π.χ. ποντίκια). Μέχρι στιγμής, τρεις από τους επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι τέσσερις έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα.

«Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από τους ασθενείς είχαν πολύ στενή επαφή μεταξύ τους και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ανθρώπινη μετάδοση. Ως προφύλαξη, υποθέτουμε ότι αυτό μπορεί να έχει συμβεί», δήλωσε η Δρ. Μαρία Βαν Κέρκοβε, υπεύθυνη του ΠΟΥ για την ετοιμότητα σε επιδημίες και πανδημίες.

Παρά τις ανησυχίες, οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. «Αυτός δεν είναι ιός που εξαπλώνεται όπως η γρίπη ή ο COVID-19», σημείωσε η Βαν Κέρκοβε, προσθέτοντας ότι τυχόν μετάδοση αφορά μόνο πολύ στενές επαφές, όπως ζευγάρια που μοιράζονται την ίδια καμπίνα.

Ο χανταϊός είναι σπάνιος αλλά πολύ θανατηφόρος. Περίπου 38% των ασθενών με αναπνευστικά συμπτώματα μπορεί να καταλήξουν. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αρχικά κόπωση, πυρετό, ρίγη, πόνοους και γαστρεντερικά προβλήματα και στη συνέχεια πνευμονία, οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, σοκ, ανεπάρκεια οργάνων. Για τον χανταϊό δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και η φροντίδα των ασθενών είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.

Υπενθυμίζεται ότι τα θύματα από την εμφάνιση της νόσου στο πλοίο είναι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία (ο 70χρονος άνδρας πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου και η 69χρονη σύζυγός του κατέρρευσε σε αεροδρόμιο της Νότιας Αφρικής και πέθανε σε νοσοκομείο) και μια Γερμανίδα που πέθανε στο πλοίο στις 2 Μαΐου, ενώ παρουσίαζε πνευμονία.

Διαβάστε επίσης

Νέα Υόρκη: Ο Ζοράν Μαμντάνι φιλοξένησε εκδήλωση για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Ανεξαρτησία – «Ζήτω η Ελλάδα», είπε

Βραζιλία: Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο – Δύο νεκροί

Τραμπ: «Παγώνει» προσωρινά το «Σχέδιο Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ για συμφωνία με το Ιράν