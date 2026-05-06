ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.05.2026 09:35

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα και εμπλοκή ανηλίκων, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από τη λήξη αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, ανάμεσα στην Αναγέννηση Χαλκηδόνας και τον Εθνικό Μαλγάρων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα νεαρών επιτέθηκε, έξω από το γήπεδο, σε τέσσερις ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν σωματική βία, προκαλώντας τραυματισμούς στα θύματα.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός εκ των φερόμενων δραστών. Πρόκειται για 17χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίστηκε κι εναντίον του κηδεμόνα του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων προσώπων.

