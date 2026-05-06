Νέα Ιωνία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επισκευής σήραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως

Ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη (6/5), από την Περιφέρεια Αττικής, τα έργα για την επισκευή της σήραγγας στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Κωσταντοπούλειου Νοσοκομείου – Αγία Όλγα.

Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν εκπονηθεί από την Περιφέρεια Αττικής για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες. Η Τροχαία θα εφαρμόσει τα μέτρα, με την αρωγή της Δημοτικής Αστυνομίας και με προσωρινή σηματοδότηση, ώστε να γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Οι εργασίες γίνονται από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου ως το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Νέας Ιωνίας είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα για τις φθορές στη σήραγγα, στη νησίδα και στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, διότι «η οδική σήραγγα στο ύψος του Αδριάνειου Υδραγωγείου, έχει υποστεί εμφανείς φθορές, από τις οποίες ενδεχομένως προκύπτουν θέματα στατικότητας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από το οδόστρωμα βρίσκεται εγκιβωτισμένη η κοίτη του Ποδονίφτη, ενώ καθημερινά διέρχεται μεγάλος αριθμός οχημάτων και λεωφορείων από το σημείο, καθώς και ασθενοφόρα λόγω της γειτνίασης με το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Η Αγία Όλγα».

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από σήμερα και θα ισχύσουν έως τις 23:59 στις 20-5-2026.

Αναλυτικά:

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ερμού προς την οδό Ομορφοκκλησιάς, μεταξύ των οδών Ερμού και Αγ. Όλγας, σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως θα εξυπηρετείται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού.

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ερμού προς την οδό Ομορφοκκλησιάς, μεταξύ των οδών Αγ. Όλγας και Χ. Μάντικα, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος στο εν λόγω ρεύμα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας δεξιά στην οδό Αγ. Όλγας, δεξιά στην οδό Θ. Κωνσταντοπούλου, αριστερά στην οδό Γαληνού και αριστερά στην οδό Χ. Μάντικα για να κατευθυνθούν τα οχήματα στον κόμβο Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Χ. Μάντικα-Φιλελλήνων.

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ομορφοκκλησιάς προς την οδό Ερμού, μεταξύ των οδών Ομορφοκκλησιάς και Φιλελλήνων, αρχικά σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στη συνέχεια σε όλο το πλάτος των δύο κεντρικών (εκ των τεσσάρων συνολικά) λωρίδων κυκλοφορίας που διαμορφώνονται στο εν λόγω ρεύμα κυκλοφορίας στον κόμβο Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Χ. Μάντικα-Φιλελλήνων. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως θα εξυπηρετείται αρχικά από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού και στη συνέχεια από τη δεξιά και την αριστερή λωρίδα της οδού.

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ομορφοκκλησιάς προς την οδό Ερμού, μεταξύ των οδών Φιλελλήνων και Στράβωνος, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος στο εν λόγω ρεύμα κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας δεξιά στην οδό Φιλελλήνων, αριστερά στην Εμμ. Παππά, δεξιά στην οδό Ναυάρχου Βότση, αριστερά στην οδό Κυδωνιών και αριστερά στην οδό Αντλιοστασίου για να κατευθυνθούν τα οχήματα στη Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως.

Καθορισμός, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε απόσταση 100 μέτρων πριν από την έναρξη της κατάληψης του οδοστρώματος.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στα τμήματα των οδών Αγ. Όλγας, Θ. Κωνσταντοπούλου, Γαληνού, Χ. Μάντικα, Φιλελλήνων, Εμμ. Παππά, Ναυάρχου Βότση, Κυδωνιών και Αντλιοστασίου μέσω των οποίων προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των ανωτέρω καταλήψεων του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω καταλήψεων του οδοστρώματος της Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, θα επιτρέπεται η αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων στον παράδρομο της οδού Αγ. Όλγας που οδηγεί στον χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας με παράλληλη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού.

Διαβάστε επίσης:

Κορινθιακός: Η «ωρολογιακή βόμβα» των 136 ρηγμάτων

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονο έξω από σχολείο – Τραυματίστηκε ελαφρά

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»