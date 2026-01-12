search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 10:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 07:41

Νέα Ιωνία: Έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από γέφυρα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος του «Αγία Όλγα» (video)

12.01.2026 07:41
nea_ionia_gefira_new

Προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει από το πρωί της Δευτέρας (12/1) η πτώση δομικών υλικών από γέφυρα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», στη Νέα Ιωνία.

Εξαιτίας της πτώσης κομματιών τσιμέντου, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία αποσπάστηκε τμήμα της γέφυρας και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν διερχόταν κάποιο όχημα από το σημείο. Εξετάζονται τα αίτια της αποκόλλησης των υλικών, ενώ αναμένεται έλεγχος της στατικότητας της γέφυρας πριν αποδοθεί πλήρως ξανά στην κυκλοφορία.

Επίσης, συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο.

Διαβάστε επίσης:

Σε ποιες περιοχές θα είναι σήμερα κλειστά τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paparizou-marinella-new
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)

xioni-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

vartholomaios-pita-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο «κακός οιωνός» στην κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη – Τι έγινε με τα μαχαίρια

sm_teens
MEDIA

Η Meta καλεί την Αυστραλία να επανεξετάσει την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 – Μπλοκ σε 544.000 λογαριασμούς

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια – Έντονο κύμα ψύχους «σαρώνει» τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

dandoylaki-new
LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Ενοχλημένη με την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη - Του fan club της και όχι δικό της το «αντίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 10:02
paparizou-marinella-new
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)

xioni-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

vartholomaios-pita-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο «κακός οιωνός» στην κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη – Τι έγινε με τα μαχαίρια

1 / 3