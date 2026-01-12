Νέα Ιωνία: Έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από γέφυρα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος του «Αγία Όλγα» (video)

Προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει από το πρωί της Δευτέρας (12/1) η πτώση δομικών υλικών από γέφυρα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», στη Νέα Ιωνία.

Εξαιτίας της πτώσης κομματιών τσιμέντου, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία αποσπάστηκε τμήμα της γέφυρας και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν διερχόταν κάποιο όχημα από το σημείο. Εξετάζονται τα αίτια της αποκόλλησης των υλικών, ενώ αναμένεται έλεγχος της στατικότητας της γέφυρας πριν αποδοθεί πλήρως ξανά στην κυκλοφορία.

Επίσης, συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο.

Διαβάστε επίσης:

Σε ποιες περιοχές θα είναι σήμερα κλειστά τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα