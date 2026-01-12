Σε ποιες περιοχές θα είναι σήμερα κλειστά τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Λόγω της κακοκαιρίας, αρκετοί δήμοι της χώρας ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Η χιονόπτωση και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούν απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών.

Τα πρώτα κλειστά σχολεία ανακοινώθηκαν στον Δήμο Φλώρινας, και ακολούθησαν και άλλες περιοχές.

Ποια σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά

Φλώρινα, Αμύνταιο, Πρέσπες: όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά.

Βισαλτία (Μαυροθάλασσα), Αμφίπολη, Θάσος, Παγγαίο (Δ.Ε. Ορφανού), Νέα Ζίχνη, Εμμανουήλ Παππά, Άνδρος, Νευροκόπι: όλες οι σχολικές μονάδες κλειστές. Τα μαθήματα σε κάποιες περιοχές θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σουφλί: σχολεία στους οικισμούς Μέγα Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρούς.

Σιντική (Αχλαδοχώρι): τηλεκπαίδευση λόγω παγετού και χιονόπτωσης.

Λαγκαδά: Δ.Ε. Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά, συμπεριλαμβανομένων παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ.

Σχολεία με καθυστέρηση έναρξης

Καστοριά, Καρπενήσι, Πολύγυρος, Νεστόριο, Διστόβο-Αράχωβα-Αντίκυρα: λειτουργία με καθυστέρηση από 9:00 έως 10:00 π.μ.

Δομοκός, Δεσκάτη: γυμνάσια και λύκεια ή όλα τα σχολεία ανοίγουν με καθυστέρηση ή μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι δήμοι συνιστούν στους γονείς να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές, καθώς τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συμβουλή προς τους μαθητές και γονείς, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές με έντονη χιονόπτωση και παγετό και προγραμματίστε την προσέλευση στα σχολεία σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Διαβάστε επίσης

Γιατί διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για το αν θα χιονίσει στην Αττική την Δευτέρα – Τα 4 διαφορετικά σενάρια, τι προβλέπει η ΕΜΥ

Αλεξανδρούπολη: Γιατί δεν μπορούσε να προβλεφθεί ο τυφώνας που σάρωσε το κέντρο της πόλης – Τι λέει μετεωρολόγος

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram