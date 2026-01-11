Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν τρεις νεαροί, οι οποίοι οδηγούσαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, ενώ οι δύο εξ αυτών δεν διέθεταν καν δίπλωμα οδήγησης.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους όταν ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) εντόπισε λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου είχε δημοσιευθεί κάλεσμα για συγκέντρωση ατόμων με μοτοσυκλέτες σε συγκεκριμένο σημείο.

Αστυνομικοί πήγαν στο σημείο στις 22:05 το βράδυ του Σαββάτου και εντόπισαν ομάδα 10 δικυκλιστών. Παρακολουθώντας διακριτικά τους …ιππότες της ασφάλτου, διαπίστωσαν πως ανάμεσά τους ήταν ένας 32χρονος και δύο 26χρονοι που, κινούμενοι στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, προέβαιναν κατ’ εξακολούθηση σε επικίνδυνους ελιγμούς, υπερβολική ταχύτητα και ανασηκώσεις της μοτοσυκλέτας στη μία ρόδα (σούζες), με σκοπό τον εντυπωσιασμό.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο 32χρονος δεν είχε καν δίπλωμα ενώ ο ένας από τους 26χρονους δεν διέθετε δίπλωμα για μηχανή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί διπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας για μην είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος ανέβαζε συνέχεια στα social media του βίντεο και φωτογραφίες του από σούζες και ελιγμούς στους δρόμους καλώντας κι άλλους χρήστες να οδηγήσουν επικίνδυνα.

Οι τρεις οδηγοί συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για έγκλημα κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ενός ασκήθηκαν επιπλέον κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεταφέρθηκαν στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, όπου και κατασχέθηκαν.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. βραδινές ώρες χτες (10-1-2025) επί της Λεωφ. Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, -3- οδηγοί δίκυκλων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, να προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους -3- ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής και επιπρόσθετα δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι -3- δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι -3- οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς.

