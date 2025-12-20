Άγιος Νικόλαος: Τον «έκαψαν» τα… επώνυμα εσώρουχα για τις σούζες με τη μηχανή

Μία σακούλα που περιείχε ολοκαίνουργια επώνυμα ανδρικά εσώρουχα, τα οποία είχαν αγοραστεί νωρίτερα, βάσει και της σχετικής απόδειξης, «οδήγησαν» μεταξύ άλλων στην ταυτοποίηση 22χρονου Κρητικού που είχε προβεί σε επικίνδυνους ελιγμούς (σούζες) με μηχανή μεγάλου κυβισμού στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Τόσο ο 22χρονος όσο και ο συνεπιβάτης του φορούσαν αμφότεροι προστατευτικά κράνη, ενώ η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Περιπολικό της Τροχαίας Αγίου Νικολάου που διερχόταν του σημείου, εντόπισε τον οδηγό με επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο ο 22χρονος επέλεξε να τραπεί σε φυγή, θεωρώντας πιθανότατα ότι θα μπορούσε να γλιτώσει τα χειρότερα.

Την «πάτησε», όμως αφού πάνω στη βιασύνη του, έπεσαν από τη μηχανή στο οδόστρωμα δύο τσάντες. Η μία σακούλα περιείχε αγορές και συγκεκριμένα επώνυμα ανδρικά εσώρουχα που μόλις είχε αγοράσει από κατάστημα, σύμφωνα και με την απόδειξη που υπήρχε στην τσάντα. Η δεύτερη σακούλα περιείχε φάρμακα που μόλις είχαν αγοραστεί από φαρμακείο.

Έχοντας στη διάθεση τους τις επίμαχες αποδείξεις, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αγίου Νικολάου δεν άργησαν να φθάσουν στην ταυτότητα του 22χρονου, ο οποίος προσερχόμενος στην υπηρεσία παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ότι πράγματι ήταν εκείνος που οδηγούσε και έκανε τις σούζες το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr στον 22χρονο, αφού του έγινε το σχετικό «κήρυγμα» περί επικίνδυνης οδήγησης, επιβλήθηκαν και πρόστιμα, ύψους 3000 ευρώ. Επιπρόσθετα η μηχανή του ακινητοποιήθηκε, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για χρονικό διάστημα 2,5 ετών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας για την αντίστοιχη της μηχανής κατηγορία.

Ο νεαρός οδηγός αναμφίβολα «πλήρωσε» ακριβά την επικίνδυνη οδήγηση, τα πράγματα θα μπορούσαν όμως να είναι και πολύ χειρότερα δεδομένου ότι έκανε σούζες σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας. Το μόνο παρήγορο είναι ότι αποχώρησε από την Τροχαία Αγίου Νικολάου με τα καινούργια εσώρουχα στο χέρι. Σε αυτό οι αστυνομικοί δεν του χάλασαν το χατίρι.

Πηγή: Cretalive

