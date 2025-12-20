search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 17:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 16:16

Σύλληψη 3 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών – Ανάμεσά τους ένας Υπαρχιπυροσβέστης

20.12.2025 16:16
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Τρία άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ένας Υπαρχιπυροσβέστης, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα.

Κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- ακατέργαστη κάνναβηκοκαΐνηδενδρύλλια κάνναβης, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειαςζυγαριές ακριβείας και μεταλλικοί τρίφτες.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για τρία άτομα, δυο ιδιώτες ηλικίας 39 και 32 ετών και τον 38χρονο Υπαρχιπυροσβέστη.

Η δράση των συλληφθέντων

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, που περιήλθε στην Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω Υπαρχιπυροσβέστης δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ακολούθησε ενδελεχής προανακριτική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο ανωτέρω προέβαινε στη συστηματική προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης τύπου «skunk» και κοκαΐνης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, ενώ διακριβώθηκε η εμπλοκή του και σε πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ως βασικός του προμηθευτής ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος, ο οποίος σχεδόν καθημερινά προέβαινε σε διακίνηση υψηλής ποιότητας υδροπονικής, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και κοκαΐνης, χρησιμοποιώντας ως χώρο πώλησης και επεξεργασίας την οικία του. Μάλιστα, για συγκεκριμένους τακτικούς του «πελάτες»- αγοραστές κοκαΐνης, παρέδιδε ο ίδιος τις ποσότητες σε προκαθορισμένα σημεία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, ο 32χρονος προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τον 39χρονο, τις οποίες διακινούσε περαιτέρω σε τρίτους, ενώ παράλληλα διατηρούσε στην οικία του καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης με 4 δενδρύλλια σε πλήρη ανθοφορία, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ανεμιστήρα, θερμαντική λάμπα, αυτοσχέδιο θάλαμο και φουγάρο).

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των προανακριτικών στοιχείων, προέκυψε ότι, το διάστημα από 12/10/2025 έως 14/12/2025, ο 39χρονος προέβη σε τουλάχιστον 36 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, ο 32χρονος σε τουλάχιστον 5 και ο Υπαρχιπυροσβέστης σε τουλάχιστον 3, με την τιμή πώλησης των ναρκωτικών ουσιών να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και στα 50 ευρώ ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Από τις σωματικές έρευνες, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

  • ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 68,4 γραμμαρίων,
  • κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 27,06 γραμμαρίων,
  • χειρόγραφες σημειώσεις,
  • 2 ζυγαριές ακριβείας,
  • 2 μεταλλικοί τρίφτες,
  • σπόροι κάνναβης,
  • 4 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, εντός συστήματος ελεγχόμενης ωρίμανσης (υδροπονικής καλλιέργειας),
  • πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελεγχόμενης ωρίμανσης δενδρυλλίων κάνναβης,
  • 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
  • το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Διαβάστε επίσης:

«Athens Santa Run 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή

Θεσσαλονίκη: Σε σπίτι Τούρκων βρέθηκε ανήλικος ο οποίος είχε εξαφανιστεί

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amaxi1 (2)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η συνήθεια των οδηγών που κοστίζει 70+ ευρώ παραπάνω σε καύσιμα κάθε χρόνο

dokimi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

NIO firefly: Το premium μικρό που δεν καίει τίποτα

witkoff_dimitriev
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Μαϊάμι για την κρίσιμη συνάντηση όλα τα βλέμματα – Για «νέα χρονιά πολέμου» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

anilikos_kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Πώς δρούσαν τα ανήλικα βαποράκια που πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία – Τους τιμωρούσαν καίγοντας τους με τσιγάρα (Video)

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 17:39
amaxi1 (2)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η συνήθεια των οδηγών που κοστίζει 70+ ευρώ παραπάνω σε καύσιμα κάθε χρόνο

dokimi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

NIO firefly: Το premium μικρό που δεν καίει τίποτα

witkoff_dimitriev
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Μαϊάμι για την κρίσιμη συνάντηση όλα τα βλέμματα – Για «νέα χρονιά πολέμου» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

1 / 3