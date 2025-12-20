search
20.12.2025 15:34

Θεσσαλονίκη: Σε σπίτι Τούρκων βρέθηκε ανήλικος ο οποίος είχε εξαφανιστεί

20.12.2025 15:34
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, διενεργήθηκαν παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, έρευνες σε τρεις οικίες. Συνολικά, προσήχθησαν τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ανήλικος ημεδαπός, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας.

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε οικία όπου διέμεναν δύο από τους προσαχθέντες, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -0,6- γραμμαρίων.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας, όπου επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των δυο υπηκόων Τουρκίας για αρπαγή ανηλίκου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.

