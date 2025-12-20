Νίκος Γιαννόπουλος: Όποιος με χαρακτηρίζει μέθυσο ή οτιδήποτε άλλο θα κληθεί στις δικαστικές αίθουσες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες σε όποιον τον αποκαλεί «μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο» δίνει ο Νίκος Γιαννόπουλος.
Ο δημοσιογράφος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά για τον ξυλοδαρμό του, διαμηνύει με ανάρτησή του στο Facebook ότι «η πλάκα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει».
«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Οποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον εν ενεργεία ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες», αναφέρει στο μήνυμά του.
