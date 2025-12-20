search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 14:11

Νίκος Γιαννόπουλος: Όποιος με χαρακτηρίζει μέθυσο ή οτιδήποτε άλλο θα κληθεί στις δικαστικές αίθουσες

20.12.2025 14:11
nikos-giannopoulos

Ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες σε όποιον τον αποκαλεί «μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο» δίνει ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά για τον ξυλοδαρμό του, διαμηνύει με ανάρτησή του στο Facebook ότι «η πλάκα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει».

«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Οποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον εν ενεργεία ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες», αναφέρει στο μήνυμά του.

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια προάστια: Συνελήφθησαν 6 μαθητές για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο

Έλεγχοι της Αστυνομίας σε στριπτιζάδικα – Σύλληψη 5 ατόμων που ωθούσαν αλλοδαπούς στην πορνεία (Video)

Φοινικούντα: Στον ανακριτή ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δικογραφία κατά αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου

mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

samaras karamanlis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

THEODORIKAKOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς» – «Πρώτο βήμα η χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων με 3,63 εκατ. ευρώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:08
diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δικογραφία κατά αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου

mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

1 / 3