Σοκ με τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά – Αναζητείται από τη γαλλική αστυνομία, παραδέχθηκε την επίθεση

Σοκ έχει προκαλέσει η αδιανόητη η πράξη του ευρωβουλευτή, μέχρι πρότινος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, ο οποίος ξυλοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Μήνυση σε βάρος του κατέθεσε ο δημοσιογράφος για ξυλοδαρμό, με τον ευρωβουλευτή να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς δεν καλύπτεται από ασυλία. Ο ίδιος με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνει τη δική του απάντηση, αναγνωρίζοντας λανθασμένη αντίδραση, χωρίς ωστόσο να ζητά συγγνώμη. Ο Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός ευρωομάδας, ενώ ο ευρωβουλευτής θα διαγραφεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Παππάς σημειώνει ότι «παραδέχεται λάθος αντίδραση» απέναντι σε ενέργεια ή πρόκληση που, όπως αναφέρει, στρεφόταν εναντίον του, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει διαφορετικά.

Δεν παραλείπει ωστόσο να αφήσει αιχμές για τον δημοσιογράφο, με υποννοούμενα για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δημοσιογράφος, όπως υποστηρίζει ο ευρωβουλευτής, η οποία ενδέχεται να εξηγεί το πώς «μεταφέρθηκαν» γεγονότα και φράσεις, «όπως πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως πραγματικά συνέβησαν».

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Ο ξυλοδαρμός

Σύμφωνα με την καταγγελία, που έκανε ο ίδιος ο δημοσιογράφος, το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος, κατά την εξιστόρηση αυτής της πλευράς, ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Όπως καταγγέλλεται, ο ευρωβουλευτής καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του έβαλε τρικλοποδιά. Ο δημοσιογράφος του ζήτησε τον λόγο λέγοντάς του «μη με ξανακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Νίκο Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος κατευθύνθηκε προς την έξοδο για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος του απευθύνθηκε φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; εισαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;», του απάντησε ο ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Νίκος Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς δεν καλύπτεται από ασυλία.

Το ρεπορτάζ λέει ότι οι δυο άνδρες είχαν και στο παρελθόν αντεγκλήσεις.

Εκτός ευρωομάδας τον έθεσαν Φάμελλος και Left

Εντωμεταξύ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Στην συνέχεια και η ευρωομάδα της Αριστεράς στο ευρωκοινοβούλιο κοινοποίησε πως έχουν ήδη εκκινήσει διαδικασίες για την διαγραφή του. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της Αριστεράς «Left» αναφέρει:

«Η Αριστερά ενημερώθηκε άμεσα από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αναφορές για επεισόδιο τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, στο οποίο εμπλέκεται ευρωβουλευτής της ομάδας μας. Λαμβάνουμε τις καταγγελίες για βία εξαιρετικά σοβαρά και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία με το γραφείο της Αριστεράς ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση για τη θέση του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Η μήνυση του δημοσιογράφου

Ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφει τα γεγονότα στη μήνυσή του:

— Στις 16/12/2025 περί ώρα 22:30, έφτασα συνοδευόμενος από αρκετούς φίλους δημοσιογράφους όπως εγώ, στο εστιατόριο AEDAEN, που βρίσκεται στην οδό 04-06 rue des Aveugles στο Στρασβούργο.

— Διευκρινίζω ότι ήρθαμε στο Στρασβούργο για τη συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου.

— Αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το μπαρ για να πιούμε ένα ποτό.

— Περί ώρα 22:45 έφτασε ένας Ευρωβουλευτής, ο Παππάς Νικόλαος, τον οποίο γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας, τηνΕλλάδα

— Τον γνωρίζουμε διότι πρόκειται για πρώην μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα

— Ήμασταν στο μπαρ και ο κ. Παππάς, ήταν με φίλους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθισμένος σε τραπέζι.

— Έπειτα, περί ώρα 23:30, βγήκα στον διάδρομο του μπαρ συνοδευόμενος από μία κυρία δημοσιογράφο,

— Τη στιγμή που περνούσα μπροστά από τον κ. PAPPAS, εκείνος άπλωσε τα πόδια του και τον άγγιξα.

— Του είπα: «συγγνώμη, τι κάνετε, μη με αγγίζετε».

— Ο κ. Παππάς σηκώθηκε και είπε: «πάμε έξω να σου δείξω».

— Στη συνέχεια συνέχισα να περπατώ στον διάδρομο με τη φίλη μου δημοσιογράφο.

— Ο κ. Παππάς μας ακολούθησε στον διάδρομο και ήρθε πίσω μου για να μου καταφέρει δύο γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αριστερά.

— Στη συνέχεια με έσπρωξε και έπεσα στο έδαφος.

— Σηκώθηκα και επέστρεψα στο εσωτερικό του μπαρ.

— Ο κ. Παππάς προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι του πάτησα το πόδι και ότι δεν ζήτησα συγγνώμη.

— Διευκρινίζω ότι ποτέ δεν πάτησα το πόδι του Παππά

— Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε μαζί του, αλλά απάντησε: «σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι».

— Φύγαμε από το σημείο και ο κ. Παππάς απευθύνθηκε στους άλλους δημοσιογράφους λέγοντας ότι τους ζητά συγγνώμη, αλλά όχι σε εμένα.

— Το επόμενο πρωί, περί ώρα 09:30, ενώ καθόμουν στην αίθουσα πρωινού του ξενοδοχείου IBIS, που βρίσκεται στην αποβάθρα quai de Paris στο Στρασβούργο,

— Ο κ. Παππάς ήρθε και κάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμένα.

— Τον ρωτήσαμε τι έκανε εκεί και απάντησε ότι ήρθε να απολαύσει τον πρωινό του καφέ.

— Πιστεύω ότι ο κ.Παππάς μου κρατά κακία έπειτα από άρθρο που είχα γράψει πριν 8 χρόνια σε εφημερίδα στην ΕΛΛΑΔΑ, όταν ήταν μπασκετμπολίστας.

— Μου είχε στείλει ακόμα και απειλές μέσω SMS εκείνη την περίοδο.

— Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο (οπτική παρατήρηση).

— Δεν θα επισκεφθώ γιατρό για τα γεγονότα αυτά.

— Διευκρινίζω ότι στο μπαρ όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα υπάρχουν κάμερες.

— Καταθέτω μήνυση κατά του κ. Νικόλαου Παππά για τα αναφερόμενα γεγονότα.

— Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να ζητήσω αποζημίωση και να υποστηριχθώ από ένωση βοήθειας θυμάτων.

Η πρώτη αντίδραση του Γιαννόπουλου

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, στην πρώτη του ανάρτηση για το περιστατικό έγραψε:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…».

Περισσότερες πληροφορίες για τις νομικές διαστάσεις του περιστατικού έδωσε μιλώντας στο Action24.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος ανέφερε πως: «ήμασταν με συναδέλφους σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο του Στρασβούργου όταν εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με την παρέα του. Κάποια στιγμή, καθώς περνούσα δίπλα του, διαπίστωσα έκπληκτος ότι μου έβαλε τρικλοποδιά, ισχυριζόμενος πως τον πάτησα. Του είπα να μην τολμήσει να με ξανακουμπήσει. Εκείνος μου πρότεινε να βγούμε έξω για να “λογαριαστούμε”.

Δεν πίστευα ποτέ ότι θα με χτυπούσε. Όμως μόλις περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, ένιωσα δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, που με έριξαν κάτω. Του είπα: “Τι κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”.

Στη συνέχεια ενημέρωσα τους συναδέλφους μου και βγήκαμε όλοι έξω. Τότε ο Παππάς άρχισε να γίνεται απολογητικός, αφού προηγουμένως με είχε λούσει με διάφορα κοσμητικά σχόλια, ακόμα και για την εμφάνισή μου.

Το χτύπημα ήταν απολύτως αναίτιο. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του τα τελευταία οκτώ χρόνια, από τότε που έφυγα από το αθλητικό ρεπορτάζ. Αργότερα μου έστειλε 2-3 μηνύματα απολογητικά, τα οποία στη συνέχεια έσβησε. Εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία και θα ξεκινήσω νομική διαδικασία και στην Ελλάδα.

Πρώτα απ’ όλα θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, γιατί δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει. Αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό ούτε την οργή του».

Θύελλα αντιδράσεων

Μαρινάκης: Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών συμπεριφορών

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Νίκος Παππάς είχε επιδείξει προβληματικές συμπεριφορές και στο παρελθόν. «Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης. Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

Γεωργιάδης: Αν ήταν μάγκας θα πήγαινε να συλληφθεί

«Γενναίο» παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει «τους άρεσε η… https://t.co/PFI0LajQl5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γωργιάδης τόνισε πως ο ευρωβουλευτής κρύβεται για να γλιτώσει το αυτόφωρο.«“Γενναίο” παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει “τους άρεσε η μαγκιά του” και ότι “τα λέει έξω από τα δόντια”…και τώρα κρύβεται μη τυχόν και τον συλλάβουν εκεί διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα….Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν “να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει”…το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματα του», έγραε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε πως αν ήταν μάγκας θα είχε παραδοθεί στις αρχές. «Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή…. Α και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά….Καλά Χριστούγεννα».

ΠΑΣΟΚ: Πράξεις βίας σε βάρος βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή

Την επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο καταδίκασε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

ΚΚΕ: Αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια

Το ΚΚΕ έκανε λόγο για μία αδιανόητη ενέργεια. «Πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει “νερό στον μύλο” εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων».

Νέα Αριστερά: Η βία απέναντι σε δημοσιογρά αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του τύπου

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά τονίζει ότι βία κατά δημοσιογράφων συνιστά επίθεση στην ελευθεροτυπία. «Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη.

«Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία. Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο».

Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

