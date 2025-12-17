Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται ότι επιτέθηκε σε δημοσιογράφο: «Είχα λάθος αντίδραση»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς με ανάρτηση του παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται ότι η αντίδραση του ήταν λανθασμένη, αλλά δεν απολογείται στον δημοσιογράφο. «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!»,αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αντίθετα κάνει λόγο για πρόκληση και αφήνει υπόνιες για την «κατάσταση» στην οποία βρισκόταν ο δημοσιογράφος. «Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Ο ευρωβουλευτής αναζητείται από τις αρχές για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Δεν διεκρίνισε πότε σκοπεύει να παραδοθεί.

