Σε νέα άνοδο το πετρέλαιο, το Brent οδεύει σε εβδομαδιαία κέρδη άνω του 5%

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου, καθώς παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν από τις επαφές Τραμπ και Σι στο Πεκίνο για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση των εξαγωγών πετρελαίου, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν δεν κάνουν πρόοδο.

Αυτή η κατάσταση αφήνει ουσιαστικά κλειστό το στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ και συντηρώντας τη διαταραχή στις προμήθειες πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα η όποια πτώση στις τιμές είναι περιορισμένη. Είναι ενδεικτικό ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται πάνω από τα 106-107 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (15.5.2026) οδεύοντας σε εβδομαδιαία άνοδο άνω του 5%.

Οι επενδυτές παίρνουν θέσεις αγοράς όσο η βασική ναυτιλιακή οδός παραμένει υπό διπλό αποκλεισμό, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι η τρέχουσα εκεχειρία βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη» έχοντας απορρίψει προηγουμένως την τελευταία απάντηση της Τεχεράνης στην ειρηνευτική του πρόταση.

Σε αυτό το περιβάλλον ανοδικά κινούνται και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI που διαπραγματεύονται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας. Κινούνται σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 7%.

Εν τω μεταξύ, ο IEA ανέφερε ότι οι ροές αργού πετρελαίου και καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκαν κατά περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, προειδοποιώντας ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να παραμείνει ουσιαστικά υποεφοδιασμένη μέχρι τον Οκτώβριο, ακόμη και αν η σύγκρουση επιλυθεί τον επόμενο μήνα.

