ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
Παύλος Γεωργίου ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14.05.2026 12:10

Βαριά φορολόγηση (πλην ορισμένων) για τα… υπερπλεονάσματα: 4.000 ευρώ περισσότερα σε φόρους ανά εργαζόμενο από το 2021

Τα φορολογικά έσοδα του ελληνικού κράτους παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση την τελευταία τετραετία, αποτυπώνοντας μεν την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία, αλλά και τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, της κατανάλωσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Την ίδια στιγμή όμως, η αύξηση των εσόδων έχει ανοίξει και μια έντονη συζήτηση γύρω από το αν οι πολίτες πληρώνουν σήμερα αναλογικά πολύ περισσότερους φόρους σε σχέση με τα πραγματικά εισοδήματά τους. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τους πολίτες. Ιδιαίτερα δε, τους νομιμόφρονες… Αυτούς δηλαδή που δηλώνουν όλο το εισόδημά τους, μέσω του Taxisnet, και δεν το αποφεύγουν με «μαύρα» ή υπεράκτιες εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και τις προβλέψεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η εικόνα έχει ως εξής:

ΈτοςΦορολογικά έσοδα κράτους
2021περίπου 50–51 δισ. ευρώ
2022περίπου 56 δισ. ευρώ
2023περίπου 61 δισ. ευρώ
2024περίπου 66–67 δισ. ευρώ
2025περίπου 71–73 δισ. ευρώ

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα φορολογικά έσοδα του κράτους αυξήθηκαν περίπου κατά 20–22 δισ. ευρώ μέσα σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή μια άνοδος που προσεγγίζει το 40%–45% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη για ευρωπαϊκή οικονομία σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Κατά την κυβέρνηση, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση του τουρισμού και της κατανάλωσης μετά την πανδημία, όπως και τη μείωση της φοροδιαφυγής μέσω myDATA και ψηφιακών ελέγχων, που υπολογίζεται σε 5-7 δις. ευρώ την ίδια περίοδο. Βέβαια αυτά δεν «φτάνουν» να καλύψουν το σύνολο των πρόσθετων κρατικών εσόδων.

Μια πρόσθετη πηγή εισοδημάτων για το κράτος είναι η αύξηση εταιρικών κερδών σε αρκετούς κλάδους, κυρίως δε, των τραπεζών. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της αύξησης προέρχεται ουσιαστικά από τους έμμεσους φόρους, δηλαδή τον μη μειούμενο ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους επιπλέον φόρους καυσίμων και τους φόρους ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Όλοι αυτοί είναι φόροι τους οποίους η κυβέρνηση συστηματικά δεν μειώνει, μεταφέροντας το βάρος στους πολίτες. Και εκεί βρίσκεται η πολιτική και κοινωνική κριτική.

Για παράδειγμα: Το 2021 η μέση τιμή αμόλυβδης στην Ελλάδα κυμαινόταν περίπου στο 1,55–1,65 ευρώ/λίτρο. Το 2025 κινείται συχνά κοντά ή πάνω από τα 2 ευρώ/λίτρο, ακόμη και με διεθνές πετρέλαιο χαμηλότερο από τα ιστορικά υψηλά του 2008, όταν δηλαδή πλησίαζε τα 150 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος εισπράττει πολύ μεγαλύτερο ΦΠΑ και ΕΦΚ ανά λίτρο καυσίμου.

Αντίστοιχα, η άνοδος τιμών έχει αυξήσει θεαματικά τη φορολογική βάση στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες, και στα ενοίκια. Έτσι, παρότι η κυβέρνηση προβάλλει τα υψηλά έσοδα (και το υπερπλεόνασμα από το οποίο μοιράζει επιδόματα) ως ένδειξη ανάπτυξης και περιορισμού της φοροδιαφυγής, ένα μεγάλο μέρος των επιπλέον εσόδων προέρχεται ουσιαστικά από την ακρίβεια που επιβαρύνει τα νοικοκυριά, αλλά δίνει έσοδα στο κράτος.

Υπάρχει επίσης ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο: Το 2021 η ελληνική οικονομία βρισκόταν ακόμη υπό την ισχυρή επίδραση της πανδημίας, με lockdowns, μειωμένη κατανάλωση, περιορισμένο τουρισμό, κρατικές επιδοτήσεις και χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα. Άρα η σύγκριση με το 2025 δείχνει όχι μόνο οικονομική ανάκαμψη, αλλά και μια τεράστια διεύρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης της οικονομίας.

Σε απόλυτους αριθμούς, η διαφορά των περίπου 20 δισ. ευρώ ισοδυναμεί με πάνω από 1.800 ευρώ επιπλέον φορολογικών εσόδων ανά κάτοικο της χώρας, ή περίπου 4.000–4.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μεγάλη αντίφαση της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι ότι τα φορολογικά έσοδα του κράτους αυξήθηκαν από το 2021 έως το 2025 κατά περίπου 40%–45%, ενώ οι μέσοι καθαροί μισθοί αυξήθηκαν αισθητά λιγότερο, στην περιοχή του 15%–20% για μεγάλο μέρος των εργαζομένων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η φορολογική επιβάρυνση της καθημερινότητας -κυρίως μέσω ΦΠΑ, καυσίμων, ενέργειας και κατανάλωσης- «τρέχει» ταχύτερα από την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και με άλλα λόγια, πολλοί εργαζόμενοι βλέπουν σήμερα μεγαλύτερο ονομαστικό μισθό, αλλά μικρότερη πραγματική οικονομική άνεση. Το κράτος εισπράττει περισσότερα σχεδόν από κάθε συναλλαγή, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται από την ακρίβεια.

