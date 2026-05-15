ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 08:53
Ρωσία: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones (video)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, μετά από επιδρομή ουκρανικών drones.

«Με τραγικό τρόπο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», ανέφερε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ο περιφερειάρχης της Ριάζαν Πάβελ Μάλκοφ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως χτυπήθηκαν δυο πολυώροφες πολυκατοικίες.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την ανταλλαγή πληγμάτων μετά την ανακωχή τριών ημερών που ανακοινώθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, με την ευκαιρία των τιμητικών εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, την οποία και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν πως παραβίασαν.

