Τραμπ μετά τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: «Η εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί»

Περαιτέρω αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας από το Πεκίνο ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης «θα συνεχιστεί», ενώ σε συνέντευξή του στο Fox News υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πλήγματα απέτρεψαν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η αναφορά έγινε μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε νέες αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν, παρά την εκεχειρία που, όπως ο ίδιος επιμένει, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Σι Τζινπίνγκ είχαν την Πέμπτη συνομιλίες διάρκειας άνω των δύο ωρών, στο πλαίσιο της κρατικής επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συνάντηση περιέλαβε εκτενή συζήτηση για τον πόλεμο με το Ιράν, αν και στην ανακοίνωση του Πεκίνου το θέμα αναφέρθηκε μόνο σύντομα.

Η ανάρτηση στο Truth Social

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ ανέφερε ότι, όταν ο «πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια χώρα που ίσως βρίσκεται σε παρακμή», εννοούσε την περίοδο της διακυβέρνησης του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ επιχείρησε έτσι να απορρίψει τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής, εξαπολύοντας παράλληλα νέα επίθεση κατά του Μπάιντεν.

«Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k), στρατιωτική νίκη και ακμάζουσα σχέση με τη Βενεζουέλα, τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν – συνεχίζεται!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια χώρα που ίσως βρίσκεται σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του “Νυσταγμένου Τζο” Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και ως προς αυτό είχε 100% δίκιο. Η χώρα μας υπέφερε ανυπολόγιστα από τα ανοιχτά σύνορα, τους υψηλούς φόρους, τα τρανς ζητήματα για όλους, τους άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τη DEI, τις φρικτές εμπορικές συμφωνίες, την ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα και πολλά ακόμη!

Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k), στρατιωτική νίκη και ακμάζουσα σχέση με τη Βενεζουέλα, τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν – συνεχίζεται! –, τον ισχυρότερο στρατό στη Γη με διαφορά, την επιστροφή της χώρας σε οικονομική υπερδύναμη, με επενδύσεις-ρεκόρ 18 τρισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, την καλύτερη αγορά εργασίας στην ιστορία των ΗΠΑ, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή από ποτέ άλλοτε, τον τερματισμό της καταστροφικής για τη χώρα DEI και τόσα άλλα πράγματα που θα ήταν αδύνατο να απαριθμηθούν εύκολα. Στην πραγματικότητα, ο πρόεδρος Σι με συνεχάρη για τόσες τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από δύο χρόνια ήμασταν, πράγματι, ένα έθνος σε παρακμή. Σε αυτό συμφωνώ πλήρως με τον πρόεδρο Σι! Όμως τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο δυναμική χώρα οπουδήποτε στον κόσμο και ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ!».

Νέα πίεση στην Τεχεράνη για τα πυρηνικά

Σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι του Fox News, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψαν την Τεχεράνη από το να φτάσει στην απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Όταν ρωτήθηκε αν η απειλή ήταν άμεση, απάντησε: «Εγώ το πίστευα».

«Το Ιράν ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε, παρουσιάζοντας τις επιθέσεις ως αναγκαία στρατιωτική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στηριζόταν κυρίως σε τρεις εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

«Όλα ξεκινούσαν από εκείνες τις τρεις εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε και τις χτυπήσαμε δυνατά», ανέφερε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να καταστρέψει τους συγκεκριμένους στόχους, αφήνοντας μόνο ένα ενδεχόμενο για την Κίνα.

«Ίσως μόνο η Κίνα», είπε χαρακτηριστικά.

Η προειδοποίηση για συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τα πλήγματα με την ανάγκη να προσέλθει η Τεχεράνη σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεν πρόκειται να είμαι για πολύ ακόμη υπομονετικός», προειδοποίησε.

«Πρέπει να κάνουν συμφωνία. Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα έκανε συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι τρελοί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος επικρατεί μεγάλη αναταραχή.

Αιχμές για ανακατατάξεις στην ιρανική ηγεσία

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τα αμερικανικά πλήγματα έχουν επηρεάσει και την εσωτερική δομή εξουσίας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η τρίτη βαθμίδα με την οποία έχουμε να κάνουμε τώρα είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο λογική και με πολλούς τρόπους πιο έξυπνη από την πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα, που πλέον δεν υπάρχουν», δήλωσε.

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως υπαινιγμός για σοβαρές απώλειες ή αποδυνάμωση ανώτερων στελεχών του ιρανικού μηχανισμού εξουσίας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Η κινεζική παράμετρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς και στον ρόλο της Κίνας, υποστηρίζοντας ότι η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Πεκίνου.

«Δεν πιστεύω ότι η Κίνα θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη.

«Μου είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δήλωση», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Σι ξεκαθάρισε πως το Πεκίνο επιθυμεί να συνεχίσει τις αγορές ιρανικού πετρελαίου.

«Ταυτόχρονα είπε ότι αγοράζουν πολύ πετρέλαιο από εκεί και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν», ανέφερε.

«Μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν

Πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη».

Η νέα αναφορά του στο Truth Social ενισχύει την αβεβαιότητα για τη συνέχεια, καθώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία τυπικά παραμένει σε ισχύ.

Βανς: «Σημειώνεται πρόοδος» στις επαφές με την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε την Τετάρτη ότι «σημειώνεται πρόοδος» στις επαφές με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο το Ιράν θα αποδεχθεί την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει ο Τραμπ, δηλαδή τη μη κατοχή πυρηνικών όπλων.

