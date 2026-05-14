ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 23:52
14.05.2026 23:43

Ένας νεκρός και δύο νοσηλευόμενοι από κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολλέγιο της νότιας Αγγλίας

Συρροή κρουσμάτων μηνιγγίτιδας καταγράφεται στην κομητεία Μπέρκσιρ, στη νότια Αγγλία, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και ακόμη δύο άνθρωποι νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Σύμφωνα με την UKHSA, τα τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολλέγιο της περιοχής.

Όπως διευκρινίζεται, ένα από τα περιστατικά αφορά μηνιγγίτιδα τύπου Β, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα και άλλων εργαστηριακών εξετάσεων.

Προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών

Σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα μηνιγγίτιδας έχουν προσφερθεί αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους.

Παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολλέγιο Χένλι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υγειονομικές αρχές έχουν επικοινωνήσει με όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας επισημαίνουν ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μεταδίδεται μέσω στενής επαφής.

Τονίζουν, παράλληλα, ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός.

Η επιδημία στο Κεντ τον Μάρτιο

Τον Μάρτιο, επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ της Αγγλίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επί συνόλου 27 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η συγκεκριμένη επιδημία είχε οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης εμβολίων.

