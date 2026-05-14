Politico: Η Ταϊβάν το κύριο «αγκάθι» στις συνομιλίες Σι-Τραμπ

Το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν τέθηκε την Πέμπτη σε μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Κινέζοι αξιωματούχοι, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά τη μακρά συνεδρίαση, ανέφεραν ότι ο Σι «τόνισε στον Πρόεδρο Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

Αντιθέτως, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν ανέφερε ευθέως την Ταϊβάν σε δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ενώ σημείωσε ότι οι ηγέτες συζήτησαν τη διατήρηση του Στενού του Ορμούζ ανοιχτού, καθώς και την αγορά αμερικανικών γεωργικών προϊόντων από την Κίνα και τον τερματισμό της ροής προδρόμων φαιντανύλης.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ανησυχούσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καταλήξει να αποκηρύξει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, ίσως ακόμη και ακούσια, στη σύνοδο κορυφής του με τον Σι. Η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν εδώ και καιρό αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως ξεχωριστή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η οποία διεκδικεί το νησί ως έδαφός της. Η βιομηχανία ημιαγωγών του νησιού είναι κρίσιμη για τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να δημιουργήσει μια ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού για τον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ.

«Εάν γίνει γνωστή διαχείριση, η διμερής σχέση θα απολαύσει συνολική σταθερότητα. Διαφορετικά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις, θέτοντας ολόκληρη τη σχέση σε μεγάλο κίνδυνο», προειδοποίησε η κινεζική δήλωση για την Ταϊβάν, η οποία είναι ένα αυτόνομο νησί.

Πέρα από την Ταϊβάν, τα σχόλια του Πεκίνου υπογράμμισαν την ευαίσθητη πρακτική ισορροπίας του απέναντι στο Ιράν, στο οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας το κλείσιμο μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την Τεχεράνη που έχει στραγγαλίσει τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Κίνα παραμένει μια από τις οικονομικές ζωτικές γραμμές της Τεχεράνης και ένας σημαντικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, αλλά βασίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε σταθερές ροές ενέργειας μέσω του Στενού του Ορμούζ και έχει επιδιώξει να αποφύγει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση που θα μπορούσε να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο και να απειλήσει τα δικά της οικονομικά συμφέροντα.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση Τραμπ-Σι στη Μεγάλη Αίθουσα στο Πεκίνο «καλή», δήλωσε ότι ο Σι «κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση του Στενού και σε κάθε προσπάθεια χρέωσης διοδίων για τη χρήση του», «εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από το Στενό στο μέλλον» και «συμφώνησε ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, την επέκταση της πρόσβασης των αμερικανικών επιχειρήσεων στην αγορά της Κίνας και τις κινεζικές επενδύσεις σε αμερικανικές βιομηχανίες, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

