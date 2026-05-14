Σπάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στα Σπάτα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 64χρονο άνδρα, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο που βρισκόταν επί της λεωφόρου Σπάτων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατος του άνδρα οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

