search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 20:50

Συναγερμός στη Λαμία: Δάγκωμα οχιάς έστειλε 75χρονο στη ΜΕΘ – Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

14.05.2026 20:50
fidi_pixabay
αρχείου Pixabay

Νέο περιστατικό με δάγκωμα οχιάς κατεγράφη στη Φθιώτιδα, εντείνοντας την ανησυχία στην περιοχή, με έναν 75χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Λαμίας μετά από την επίθεση του φιδιού

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος, κάτοικος του Δήμου Καμένων Βούρλων, δέχτηκε την επίθεση του φιδιού ενώ βρισκόταν στην οικία του. Το φίδι βρισκόταν κρυμμένο κάτω από τσιμεντόλιθο που επιχείρησε να σηκώσει ο 75χρονος, με αποτέλεσμα να τον δαγκώσει αιφνιδιαστικά. Παρά το σοκ, ο άνδρας αντέδρασε ψύχραιμα και διεκομίσθη άμεσα στη Λαμία, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, 13/5, και προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι γιατροί αποφάσισαν την εισαγωγή του 75χρονου στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται πλέον σταθερή και τον 75χρονο να μην αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του.

Την ίδια ώρα, θετικά είναι τα νέα για τον 58χρονο που είχε δεχθεί δάγκωμα οχιάς προ ολίγων ημερών, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Περιστέρι: «Δεν λειτουργεί το σύστημα» – H κοινωνική υπηρεσία είχε πάρει τα παιδιά αλλά μετά από λίγες ημέρες τα επέστρεψε στους γονείς

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Συγκινεί η επιθυμία των γονιών της 16χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της

ΕΟΠΥΥ: Στα χέρια των αρχών τρία άτομα για απάτες με εικονικές θεραπείες και πλαστά παραπεμπτικά – Πώς δρούσε το κύκλωμα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: Να ακούσουμε την κραυγή των νέων 

patisia
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την 79χρονη στα Άνω Πατήσια (Video)

zirihi nosokomeio- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Ελβετία με καρδιοχειρουργό: Έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα, δικής του εταιρείας, σε ασθενείς – Έρευνα για 70 θανάτους

tourkia-anemostroviloi
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν χάος και τραυματισμούς – Εντυπωσιακές εικόνες από τα ακραία φαινόμενα (Videos)

trump xi
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ταϊβάν το κύριο «αγκάθι» στις συνομιλίες Σι-Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:45
doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: Να ακούσουμε την κραυγή των νέων 

patisia
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την 79χρονη στα Άνω Πατήσια (Video)

zirihi nosokomeio- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Ελβετία με καρδιοχειρουργό: Έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα, δικής του εταιρείας, σε ασθενείς – Έρευνα για 70 θανάτους

1 / 3