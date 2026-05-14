Συναγερμός στη Λαμία: Δάγκωμα οχιάς έστειλε 75χρονο στη ΜΕΘ – Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Νέο περιστατικό με δάγκωμα οχιάς κατεγράφη στη Φθιώτιδα, εντείνοντας την ανησυχία στην περιοχή, με έναν 75χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Λαμίας μετά από την επίθεση του φιδιού.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος, κάτοικος του Δήμου Καμένων Βούρλων, δέχτηκε την επίθεση του φιδιού ενώ βρισκόταν στην οικία του. Το φίδι βρισκόταν κρυμμένο κάτω από τσιμεντόλιθο που επιχείρησε να σηκώσει ο 75χρονος, με αποτέλεσμα να τον δαγκώσει αιφνιδιαστικά. Παρά το σοκ, ο άνδρας αντέδρασε ψύχραιμα και διεκομίσθη άμεσα στη Λαμία, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, 13/5, και προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι γιατροί αποφάσισαν την εισαγωγή του 75χρονου στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται πλέον σταθερή και τον 75χρονο να μην αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του.

Την ίδια ώρα, θετικά είναι τα νέα για τον 58χρονο που είχε δεχθεί δάγκωμα οχιάς προ ολίγων ημερών, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

