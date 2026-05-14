ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:48
14.05.2026 21:16

Τουρκία: Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν χάος και τραυματισμούς – Εντυπωσιακές εικόνες από τα ακραία φαινόμενα (Videos)

Σοβαρές ζημιές αλλά και τραυματισμοί καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας εξαιτίας ανεμοστρόβιλων.

Στη Μενεμένη της Σμύρνης σημειώθηκε χαλαζόπτωση, ενώ στην περιοχή εμφανίστηκε και ανεμοστρόβιλος. Η καθηγήτρια Γεωγραφίας στο πανεπιστήμιο Μπακιρτσάι της Σμύρνης, Σερμίν Ταγκίλ, ανέφερε στο Anadolu ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας ξεπέρασε κατά 2 έως 3 βαθμούς τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η ψυχρή μάζα αέρα που εισέβαλε στην περιοχή από τα βορειοδυτικά προκάλεσε σήμερα τη δημιουργία μικρής κλίμακας ανεμοστρόβιλου στη Σμύρνη. Η ταχεία άνοδος του θερμού και υγρού αέρα αύξησε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των κατώτερων και ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, προκαλώντας κατά τόπους βροχοπτώσεις με χαλάζι. Τις επόμενες ημέρες, η ενέργεια που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα, όταν συναντήσει τις ψυχρές μάζες αέρα που έρχονται από τα δυτικά και βορειοδυτικά, μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά και ισχυρά συστήματα καταιγίδων», εξήγησε η ίδια.

Ζημιές σε σπίτια και τραυματισμοί

Ανεμοστρόβιλος έπληξε και την περιοχή Σουνγκούρλου στο Τσόρουμ, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές στα χωριά Ογιάκα και Καβσούτ. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ κατά την πρώτη επιθεώρηση στο σημείο διαπιστώθηκαν σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, με στέγες να έχουν ξηλωθεί. Παράλληλα, δέντρα ξεριζώθηκαν και στύλοι ηλεκτροδότησης κατέρρευσαν.

Ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στο Κιζιρλμάκ του Τσανκιρί, όπου καταιγίδες σάρωσαν την περιοχή και σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος. Το φαινόμενο απαθανάτισαν κάτοικοι με τα κινητά τους τηλέφωνα.

