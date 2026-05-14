Eurovision 2026: Η Αντιγόνη στον Β’ Ημιτελικό για την Κύπρο ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Αντιγόνης να βρίσκεται στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η βραδιά ξεκίνησε στις 22:00 και μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο τον παλμό της διοργάνωσης στο ελληνικό κοινό.

Το εκρηκτικό «Jalla» είναι ένα δυναμικό dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic ήχους, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, επιχειρώντας να ξεχωρίσει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό.

Η στοιχηματικές δίνουν ποσοστό 65% στο «Jalla» με το οποίο η Κύπρος κατατάσσεται στην ένατη θέση, με ουραγό τη Νορβηγία της οποίας το «Yay a ya» από τον Jonas Lovv συγκεντρώνει 61% πιθανότητες πρόκρισης.

Η κυπριακή αποστολή διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό, με τη σκηνική παρουσία και τη μουσική ταυτότητα του τραγουδιού να θεωρούνται από τα βασικά «όπλα» της συμμετοχής.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, εμφανίζονται απόψε οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

