Τραγικός επίλογος: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μετά τη βουτιά θανάτου από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θάνάτου με συμμαθήτριά της από ταράτσα στην Ηλιούπολη το πρωί της Τρίτης.

Η 17χρονη εξέπνευσε σήμερα, Πέμπτη, ενώ έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, όπου διακομίστηκε την Τρίτη από το Ασκληπιείο της Βούλας.

Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως το 17χρονο κορίτσι έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο ανήλικες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την Τρίτη (12/5), με τη μία μαθήτρια να σκοτώνεται επί τόπου. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της το θύμα, εξήγησε στους γονείς της πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις Πανελλήνιες.

Κοινά στοιχεία φαίνεται πως παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών τους, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια.

