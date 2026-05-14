ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 08:51
14.05.2026 08:03

Ηλιούπολη: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα (video)

Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη το 17χρονο κορίτσι που πήδηξε από τον 6ο όροφο μαζί με τη φίλη της.

Οι γιατροί του ΚΑΤ δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καθώς η ιατρική ομάδα της περιμένει να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το 17χρονο κορίτσι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη.

Από την Τρίτη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ (διακομίστηκε από το Ασκληπιείο της Βούλας) και οι γιατροί ελπίζουν να βγει νικήτρια από αυτήν την δύσκολη μάχη.

Την ίδια στιγμή, όλη η Ελλάδα θρηνεί για την 17χρονη φίλη της που δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια.

Κανένας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμη πως τα κορίτσια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της το θύμα, εξήγησε στους γονείς της πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις Πανελλήνιες.

Κοινά στοιχεία φαίνεται πως παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Φίλοι και συμμαθητές του 17χρονου θύματος δεν έχουν σταματήσει να αφήνουν λευκά λουλούδια τόσο στον τρόπο της τραγωδίας όσο και στο θρανίο της.

Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους και στα κινητά των κοριτσιών μήπως βρουν κάτι που πυροδότησε την πράξη τους.

